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Внешний вид: Юлия Булгакова, старший редактор Glamour.ru
Внешний вид
Внешний вид: Юлия Булгакова, старший редактор Glamour.ruКаждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
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Внешний вид: Юлия Булгакова, старший редактор Glamour.ru
Внешний вид

Внешний вид: Юлия Булгакова, старший редактор Glamour.ru Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.