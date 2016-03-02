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Ситуация

Суд отменил приговор похитительнице собаки-поводыря

Ранее её приговорили к полутора годам колонии

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Ситуация

Суд отменил приговор похитительнице собаки-поводыря Ранее её приговорили к полутора годам колонии