16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Как начать разбираться в современном театре
Как начать разбираться в современном театре Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки
Как начать разбираться в современном театре

Как начать разбираться в современном театре
Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки

Как мама двоих детей ставит Москву на ходули
Как мама двоих детей ставит Москву на ходули Создатель городского фестиваля «Яркие люди» рассказала The Village, как дети заставляют бросить работу в офисе и где взять деньги на собственную идею
Как мама двоих детей ставит Москву на ходули

Как мама двоих детей ставит Москву на ходули
Создатель городского фестиваля «Яркие люди» рассказала The Village, как дети заставляют бросить работу в офисе и где взять деньги на собственную идею

Иван Вырыпаев и Юрий Квятковский: Что творится в театре? Руководитель театра «Практика» и режиссер «Копов в огне» обсудили, что вдохновляет и удивляет их в современном театре.

Иван Вырыпаев и Юрий Квятковский: Что творится в театре?
Руководитель театра «Практика» и режиссер «Копов в огне» обсудили, что вдохновляет и удивляет их в современном театре.