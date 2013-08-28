Как начать разбираться в современном театре Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки
Как начать разбираться в современном театре Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки
Как мама двоих детей ставит Москву на ходули Создатель городского фестиваля «Яркие люди» рассказала The Village, как дети заставляют бросить работу в офисе и где взять деньги на собственную идею
Как мама двоих детей ставит Москву на ходули Создатель городского фестиваля «Яркие люди» рассказала The Village, как дети заставляют бросить работу в офисе и где взять деньги на собственную идею
Иван Вырыпаев и Юрий Квятковский: Что творится в театре? Руководитель театра «Практика» и режиссер «Копов в огне» обсудили, что вдохновляет и удивляет их в современном театре.