Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус
Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус
Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев Панорамное остекление, качели на террасе и печь-камин
Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев
Панорамное остекление, качели на террасе и печь-камин
На сколько упал спрос на квартиры в Москве во время карантина
И что происходит со спросом на жилье за городом
На сколько упал спрос на квартиры в Москве во время карантина И что происходит со спросом на жилье за городом
Как изменились цены на съемное жилье в карантин В среднем аренда снизилась на 15 %
Москвичи активно ищут загородные дома и дачи в Подмосковье
Виной тому — ранняя весна и путинские каникулы
Москвичи активно ищут загородные дома и дачи в Подмосковье Виной тому — ранняя весна и путинские каникулы
Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области
Гости «Болотов.Два» могут покататься на лошадях и искупаться в пруду
Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области Гости «Болотов.Два» могут покататься на лошадях и искупаться в пруду
Загородный дом с мужской и женской спальнями (Петербург) Просторный двухэтажный дом в современном стиле для семейной пары
Загородный дом с мужской и женской спальнями (Петербург)
Просторный двухэтажный дом в современном стиле для семейной пары
Podium Market открыл направление товаров для дома
В новом Podium Market Home можно приобрести предметы для дома, концепция которых описывается как «доступная роскошь»
Podium Market открыл направление товаров для дома В новом Podium Market Home можно приобрести предметы для дома, концепция которых описывается как «доступная роскошь»
10 предметов для пикника на заднем дворе дачи Семилитровый диспенсер для лимонада, бирюзовый гриль вместо мангала и уличный обогреватель как во французских кафе — The Village готовится к первым серьёзным выездам на дачу
10 предметов для пикника на заднем дворе дачи Семилитровый диспенсер для лимонада, бирюзовый гриль вместо мангала и уличный обогреватель как во французских кафе — The Village готовится к первым серьёзным выездам на дачу
Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах Бюджетный дом с готовыми интерьером и коммуникациями, который устанавливается всего за один день
Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах Бюджетный дом с готовыми интерьером и коммуникациями, который устанавливается всего за один день
Загородный дом в скандинавском стиле Небольшой семейный дом по финской технологии в Чеховском районе Подмосковья