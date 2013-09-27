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Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус
Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус
Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус

Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус

Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев
Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев Панорамное остекление, качели на террасе и печь-камин
Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев

Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев
Панорамное остекление, качели на террасе и печь-камин

Поуехавшие: Как обустроиться на даче
ПРОМО
Поуехавшие: Как обустроиться на даче И отмыть не только дом, но и все вокруг
Поуехавшие: Как обустроиться на даче
ПРОМО

Поуехавшие: Как обустроиться на даче
И отмыть не только дом, но и все вокруг

На сколько упал спрос на квартиры в Москве во время карантина

И что происходит со спросом на жилье за городом

На сколько упал спрос на квартиры в Москве во время карантина
И что происходит со спросом на жилье за городом

Как изменились цены на съемное жилье в карантин

В среднем аренда снизилась на 15 %

Как изменились цены на съемное жилье в карантин
В среднем аренда снизилась на 15 %

Москвичи активно ищут загородные дома и дачи в Подмосковье

Виной тому — ранняя весна и путинские каникулы

Москвичи активно ищут загородные дома и дачи в Подмосковье
Виной тому — ранняя весна и путинские каникулы

Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области

Гости «Болотов.Два» могут покататься на лошадях и искупаться в пруду

Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области
Гости «Болотов.Два» могут покататься на лошадях и искупаться в пруду

Загородный дом с мужской и женской спальнями (Петербург)
Загородный дом с мужской и женской спальнями (Петербург) Просторный двухэтажный дом в современном стиле для семейной пары
Загородный дом с мужской и женской спальнями (Петербург)

Загородный дом с мужской и женской спальнями (Петербург)
Просторный двухэтажный дом в современном стиле для семейной пары

Podium Market открыл направление товаров для дома

В новом Podium Market Home можно приобрести предметы для дома, концепция которых описывается как «доступная роскошь»

Podium Market открыл направление товаров для дома
В новом Podium Market Home можно приобрести предметы для дома, концепция которых описывается как «доступная роскошь»

10 предметов для пикника на заднем дворе дачи
10 предметов для пикника на заднем дворе дачи Семилитровый диспенсер для лимонада, бирюзовый гриль вместо мангала и уличный обогреватель как во французских кафе — The Village готовится к первым серьёзным выездам на дачу
10 предметов для пикника на заднем дворе дачи

10 предметов для пикника на заднем дворе дачи
Семилитровый диспенсер для лимонада, бирюзовый гриль вместо мангала и уличный обогреватель как во французских кафе — The Village готовится к первым серьёзным выездам на дачу

Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах
Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах Бюджетный дом с готовыми интерьером и коммуникациями, который устанавливается всего за один день
Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах

Дом-конструктор Ивана Овчинникова на 25 квадратных метрах
Бюджетный дом с готовыми интерьером и коммуникациями, который устанавливается всего за один день

Загородный дом в скандинавском стиле
Загородный дом в скандинавском стиле Небольшой семейный дом по финской технологии в Чеховском районе Подмосковья
Загородный дом в скандинавском стиле

Загородный дом в скандинавском стиле
Небольшой семейный дом по финской технологии в Чеховском районе Подмосковья

Интерьер недели (Подмосковье): Загородный семейный дом
Интерьер недели (Подмосковье): Загородный семейный дом Бюджетный дом для большой семьи по проекту архитектурного бюро Le Atelier.
Интерьер недели (Подмосковье): Загородный семейный дом

Интерьер недели (Подмосковье): Загородный семейный дом
Бюджетный дом для большой семьи по проекту архитектурного бюро Le Atelier.