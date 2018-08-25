Москвичей хотят пересадить на велосипеды. До конца сезона сделают 30%-ную скидку на прокат
Опыт карантина показал, что город может быть намного чище
Москвичей хотят пересадить на велосипеды. До конца сезона сделают 30%-ную скидку на прокат Опыт карантина показал, что город может быть намного чище
Россия установила пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Природа очистилась недостаточно
Россия установила пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха Природа очистилась недостаточно
Что такое хорошая экология, по версии россиян Уровень экосознания в стране невысокий
По всей Москве зафиксировали трехкратное превышение нормы сероводорода
Неблагоприятные погодные условия будут и в выходные
По всей Москве зафиксировали трехкратное превышение нормы сероводорода Неблагоприятные погодные условия будут и в выходные
Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех»
Из бюджета на это выделят более 100 миллиардов рублей
Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех» Из бюджета на это выделят более 100 миллиардов рублей
Наиболее опасные угрозы XXI века, по версии россиян
Конкретно для России наиболее остро стоит вопрос загрязнения воздуха
Наиболее опасные угрозы XXI века, по версии россиян Конкретно для России наиболее остро стоит вопрос загрязнения воздуха
В Новой Москве очистят пруд, где норма сероводорода превышена в тысячу раз (обновлено)
Испарения в селе Николо-Хованское связаны с производством прессовки мусорных брикетов
В Новой Москве очистят пруд, где норма сероводорода превышена в тысячу раз (обновлено) Испарения в селе Николо-Хованское связаны с производством прессовки мусорных брикетов
В Москве зафиксировали превышение нормы сероводорода более чем в четыре раза
Допустимая концентрация газа оказалась превышена на юго-востоке столицы
В Москве зафиксировали превышение нормы сероводорода более чем в четыре раза Допустимая концентрация газа оказалась превышена на юго-востоке столицы
Какие экологические проблемы волнуют россиян
Фонд WWF выяснил, что делают россияне, чтобы помочь природе
Какие экологические проблемы волнуют россиян Фонд WWF выяснил, что делают россияне, чтобы помочь природе
Гринпис направил в Роспотребнадзор более тысячи жалоб на воздух. Их собрали на карте за три недели
В проекте «Sos! Воздух» приняли участие 139 городов и 83 населенных пункта
Гринпис направил в Роспотребнадзор более тысячи жалоб на воздух. Их собрали на карте за три недели В проекте «Sos! Воздух» приняли участие 139 городов и 83 населенных пункта
Россия вошла в десятку стран, где люди чаще всего умирают из-за загрязнения воздуха
Всего в мире из-за болезней, связанных с состоянием воздуха, в 2017 году умерли 4,9 миллиона человек
Россия вошла в десятку стран, где люди чаще всего умирают из-за загрязнения воздуха Всего в мире из-за болезней, связанных с состоянием воздуха, в 2017 году умерли 4,9 миллиона человек
Мосэкомониторинг — о некорректности деления Москвы на чистые и грязные районы
Ведомство раскритиковало исследование качества воздуха от «Яндекс.Недвижимости»
Мосэкомониторинг — о некорректности деления Москвы на чистые и грязные районы Ведомство раскритиковало исследование качества воздуха от «Яндекс.Недвижимости»
Гринпис обвинил Роспотребнадзор в занижении предельной концентрации опасных веществ
Некоторые значения за 18 лет снизили в 660 раз
Гринпис обвинил Роспотребнадзор в занижении предельной концентрации опасных веществ Некоторые значения за 18 лет снизили в 660 раз
На востоке Москвы не собираются строить новые станции контроля загрязнения атмосферы
Расширить сеть станций предлагал СПЧ
На востоке Москвы не собираются строить новые станции контроля загрязнения атмосферы Расширить сеть станций предлагал СПЧ
Гринпис расскажет, как бороться с загрязнением воздуха в своем городе
Рublic talk посетят ученые, специалисты по мониторингу качества воздуха, российские и европейские активисты
Гринпис расскажет, как бороться с загрязнением воздуха в своем городе Рublic talk посетят ученые, специалисты по мониторингу качества воздуха, российские и европейские активисты
Гринпис обвинил Роспотребнадзор в замалчивании опасного уровня загрязнения воздуха в Москве
В городе зафиксировали двухкратное превышение нормы диоксида азота
Гринпис обвинил Роспотребнадзор в замалчивании опасного уровня загрязнения воздуха в Москве В городе зафиксировали двухкратное превышение нормы диоксида азота
Публиковать актуальные данные о загрязнении воздуха в городах России
Гринпис обвиняет Роспотребнадзор в сокрытии информации
Публиковать актуальные данные о загрязнении воздуха в городах России Гринпис обвиняет Роспотребнадзор в сокрытии информации
На востоке Москвы зафиксировали пятикратное превышение нормы сероводорода
Концентрация вещества была зарегистрирована на станции «Кожухово»
На востоке Москвы зафиксировали пятикратное превышение нормы сероводорода Концентрация вещества была зарегистрирована на станции «Кожухово»
На юге Москвы зафиксировали двукратное превышение нормы сероводорода
Содержание вредного газа превысило ПДК в Косино-Ухтомском районе