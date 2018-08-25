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Новости

Москвичей хотят пересадить на велосипеды. До конца сезона сделают 30%-ную скидку на прокат

Опыт карантина показал, что город может быть намного чище

0
Новости

Москвичей хотят пересадить на велосипеды. До конца сезона сделают 30%-ную скидку на прокат Опыт карантина показал, что город может быть намного чище

Новости

Россия установила пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Природа очистилась недостаточно

0
Новости

Россия установила пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха Природа очистилась недостаточно

Новости

Что такое хорошая экология, по версии россиян

Уровень экосознания в стране невысокий

0
Новости

Что такое хорошая экология, по версии россиян Уровень экосознания в стране невысокий

Новости

По всей Москве зафиксировали трехкратное превышение нормы сероводорода

Неблагоприятные погодные условия будут и в выходные

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Новости

По всей Москве зафиксировали трехкратное превышение нормы сероводорода Неблагоприятные погодные условия будут и в выходные

Новости

Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех»

Из бюджета на это выделят более 100 миллиардов рублей

0
Новости

Контролировать воздух в России теперь будет «Ростех» Из бюджета на это выделят более 100 миллиардов рублей

Новости

Наиболее опасные угрозы XXI века, по версии россиян

Конкретно для России наиболее остро стоит вопрос загрязнения воздуха

0
Новости

Наиболее опасные угрозы XXI века, по версии россиян Конкретно для России наиболее остро стоит вопрос загрязнения воздуха

Новости

В Новой Москве очистят пруд, где норма сероводорода превышена в тысячу раз (обновлено)

Испарения в селе Николо-Хованское связаны с производством прессовки мусорных брикетов

3
Новости

В Новой Москве очистят пруд, где норма сероводорода превышена в тысячу раз (обновлено) Испарения в селе Николо-Хованское связаны с производством прессовки мусорных брикетов

Новости

В Москве зафиксировали превышение нормы сероводорода более чем в четыре раза

Допустимая концентрация газа оказалась превышена на юго-востоке столицы

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Новости

В Москве зафиксировали превышение нормы сероводорода более чем в четыре раза Допустимая концентрация газа оказалась превышена на юго-востоке столицы

Новости

Какие экологические проблемы волнуют россиян

Фонд WWF выяснил, что делают россияне, чтобы помочь природе

0
Новости

Какие экологические проблемы волнуют россиян Фонд WWF выяснил, что делают россияне, чтобы помочь природе

Новости

Гринпис направил в Роспотребнадзор более тысячи жалоб на воздух. Их собрали на карте за три недели

В проекте «Sos! Воздух» приняли участие 139 городов и 83 населенных пункта

3
Новости

Гринпис направил в Роспотребнадзор более тысячи жалоб на воздух. Их собрали на карте за три недели В проекте «Sos! Воздух» приняли участие 139 городов и 83 населенных пункта

Новости

Россия вошла в десятку стран, где люди чаще всего умирают из-за загрязнения воздуха

Всего в мире из-за болезней, связанных с состоянием воздуха, в 2017 году умерли 4,9 миллиона человек

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Новости

Россия вошла в десятку стран, где люди чаще всего умирают из-за загрязнения воздуха Всего в мире из-за болезней, связанных с состоянием воздуха, в 2017 году умерли 4,9 миллиона человек

Новости

Мосэкомониторинг — о некорректности деления Москвы на чистые и грязные районы

Ведомство раскритиковало исследование качества воздуха от «Яндекс.Недвижимости»

3
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Мосэкомониторинг — о некорректности деления Москвы на чистые и грязные районы Ведомство раскритиковало исследование качества воздуха от «Яндекс.Недвижимости»

Новости

Гринпис обвинил Роспотребнадзор в занижении предельной концентрации опасных веществ

Некоторые значения за 18 лет снизили в 660 раз

0
Новости

Гринпис обвинил Роспотребнадзор в занижении предельной концентрации опасных веществ Некоторые значения за 18 лет снизили в 660 раз

Новости

На востоке Москвы не собираются строить новые станции контроля загрязнения атмосферы

Расширить сеть станций предлагал СПЧ

0
Новости

На востоке Москвы не собираются строить новые станции контроля загрязнения атмосферы Расширить сеть станций предлагал СПЧ

Новости

Гринпис расскажет, как бороться с загрязнением воздуха в своем городе

Рublic talk посетят ученые, специалисты по мониторингу качества воздуха, российские и европейские активисты

0
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Гринпис расскажет, как бороться с загрязнением воздуха в своем городе Рublic talk посетят ученые, специалисты по мониторингу качества воздуха, российские и европейские активисты

Новости

Гринпис обвинил Роспотребнадзор в замалчивании опасного уровня загрязнения воздуха в Москве

В городе зафиксировали двухкратное превышение нормы диоксида азота

0
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Гринпис обвинил Роспотребнадзор в замалчивании опасного уровня загрязнения воздуха в Москве В городе зафиксировали двухкратное превышение нормы диоксида азота

Новости

Публиковать актуальные данные о загрязнении воздуха в городах России

Гринпис обвиняет Роспотребнадзор в сокрытии информации

0
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Публиковать актуальные данные о загрязнении воздуха в городах России Гринпис обвиняет Роспотребнадзор в сокрытии информации

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На востоке Москвы зафиксировали пятикратное превышение нормы сероводорода

Концентрация вещества была зарегистрирована на станции «Кожухово»

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Новости

На востоке Москвы зафиксировали пятикратное превышение нормы сероводорода Концентрация вещества была зарегистрирована на станции «Кожухово»

Новости

На юге Москвы зафиксировали двукратное превышение нормы сероводорода

Содержание вредного газа превысило ПДК в Косино-Ухтомском районе

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Новости

На юге Москвы зафиксировали двукратное превышение нормы сероводорода Содержание вредного газа превысило ПДК в Косино-Ухтомском районе

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Как загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни

В России плохой воздух отнимет чуть больше девяти месяцев жизни граждан

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Как загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни В России плохой воздух отнимет чуть больше девяти месяцев жизни граждан

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