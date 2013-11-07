Доставка продуктов с рецептами «Яндекс.Шеф»
Пользователи могут приготовить ужин, детские блюда, смузи или супы из свежих ингредиентов
Доставка продуктов с рецептами «Яндекс.Шеф» Пользователи могут приготовить ужин, детские блюда, смузи или супы из свежих ингредиентов
Траты россиян на доставку еды догнали средний чек в кафе и ресторанах
Аналитики объясняют это экономией граждан на питании и времени
Траты россиян на доставку еды догнали средний чек в кафе и ресторанах Аналитики объясняют это экономией граждан на питании и времени
Россияне отказываются от ресторанов в пользу заказа еды на дом
Также продолжает расти популярность сетей фастфуда
Россияне отказываются от ресторанов в пользу заказа еды на дом Также продолжает расти популярность сетей фастфуда
Насколько съедобна московская лапша в коробочках?The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован
Насколько съедобна московская лапша в коробочках? The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован
Цифра дня: Сколько россияне едят в общепите по выходным
Специалисты Foodpanda изучили, когда россияне предпочитают заказывать еду с доставкой в общепите.