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Самоизоляция в цифрах Мы стали больше есть и спать и не заметили этого
Самоизоляция в цифрах
ПРОМО

Самоизоляция в цифрах
Мы стали больше есть и спать и не заметили этого

Доставка продуктов с рецептами «Яндекс.Шеф»

Пользователи могут приготовить ужин, детские блюда, смузи или супы из свежих ингредиентов

Доставка продуктов с рецептами «Яндекс.Шеф»
Пользователи могут приготовить ужин, детские блюда, смузи или супы из свежих ингредиентов

Траты россиян на доставку еды догнали средний чек в кафе и ресторанах

Аналитики объясняют это экономией граждан на питании и времени

Траты россиян на доставку еды догнали средний чек в кафе и ресторанах
Аналитики объясняют это экономией граждан на питании и времени

Россияне отказываются от ресторанов в пользу заказа еды на дом

Также продолжает расти популярность сетей фастфуда

Россияне отказываются от ресторанов в пользу заказа еды на дом
Также продолжает расти популярность сетей фастфуда

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?
The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован

Цифра дня: Сколько россияне едят в общепите по выходным

Специалисты Foodpanda изучили, когда россияне предпочитают заказывать еду с доставкой в общепите.

Цифра дня: Сколько россияне едят в общепите по выходным
Специалисты Foodpanda изучили, когда россияне предпочитают заказывать еду с доставкой в общепите.