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Mail.Ru Group купила сервис доставки еды ZakaZaka

Компания стала единоличным владельцем службы доставки

Mail.Ru Group купила сервис доставки еды ZakaZaka
Компания стала единоличным владельцем службы доставки

За что клиент может попасть в чёрный список
За что клиент может попасть в чёрный список Неоплата счетов, кража идей и расчёт фальшивыми купюрами — The Village узнал, чего компании не могут простить своим клиентам
За что клиент может попасть в чёрный список

За что клиент может попасть в чёрный список
Неоплата счетов, кража идей и расчёт фальшивыми купюрами — The Village узнал, чего компании не могут простить своим клиентам

7 приложений для доставки еды
7 приложений для доставки еды The Village выбрал семь приложений, с помощью которых можно заказать доставку еды и продуктов на дом или в офис
7 приложений для доставки еды

7 приложений для доставки еды
The Village выбрал семь приложений, с помощью которых можно заказать доставку еды и продуктов на дом или в офис

У сервиса доставки еды Zakazaka появилось мобильное приложение

Сервис доставки еды из ресторанов и кафе Zakazaka.ru обзавелся мобильным приложением

У сервиса доставки еды Zakazaka появилось мобильное приложение
Сервис доставки еды из ресторанов и кафе Zakazaka.ru обзавелся мобильным приложением

Основатели сети Mr. Chan открыли сервис доставки еды

Основатели петербургской сети Mr.Chan запустили сервис доставки еды из ресторанов и кафе Петербурга и Москвы. Уже сейчас база насчитывает 400 заведений.

Основатели сети Mr. Chan открыли сервис доставки еды
Основатели петербургской сети Mr.Chan запустили сервис доставки еды из ресторанов и кафе Петербурга и Москвы. Уже сейчас база насчитывает 400 заведений.