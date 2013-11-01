Mail.Ru Group купила сервис доставки еды ZakaZaka
Компания стала единоличным владельцем службы доставки
Mail.Ru Group купила сервис доставки еды ZakaZaka
Компания стала единоличным владельцем службы доставки
За что клиент может попасть в чёрный список Неоплата счетов, кража идей и расчёт фальшивыми купюрами — The Village узнал, чего компании не могут простить своим клиентам
За что клиент может попасть в чёрный список Неоплата счетов, кража идей и расчёт фальшивыми купюрами — The Village узнал, чего компании не могут простить своим клиентам
7 приложений для доставки еды The Village выбрал семь приложений, с помощью которых можно заказать доставку еды и продуктов на дом или в офис
7 приложений для доставки еды The Village выбрал семь приложений, с помощью которых можно заказать доставку еды и продуктов на дом или в офис
У сервиса доставки еды Zakazaka появилось мобильное приложение
Сервис доставки еды из ресторанов и кафе Zakazaka.ru обзавелся мобильным приложением
У сервиса доставки еды Zakazaka появилось мобильное приложение Сервис доставки еды из ресторанов и кафе Zakazaka.ru обзавелся мобильным приложением
Основатели сети Mr. Chan открыли сервис доставки еды
Основатели петербургской сети Mr.Chan запустили сервис доставки еды из ресторанов и кафе Петербурга и Москвы. Уже сейчас база насчитывает 400 заведений.