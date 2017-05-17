Южный участок Сокольнической линии закроют на неделю
Девять станций не будут работать с 18 по 24 августа
Южный участок Сокольнической линии закроют на неделю Девять станций не будут работать с 18 по 24 августа
Шесть станций Филевской линии закроют в эти выходные Ограничения нужны для ремонта
Шесть станций Филевской линии метро закроют на выходные
Между ними запустят бесплатные компенсационные автобусы
Шесть станций Филевской линии метро закроют на выходные Между ними запустят бесплатные компенсационные автобусы
Три станции фиолетовой ветки закроют, чтобы запустить участок Некрасовской линии
«Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» не будут работать 25 мая
Три станции фиолетовой ветки закроют, чтобы запустить участок Некрасовской линии «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» не будут работать 25 мая
Восемь станций фиолетовой ветки метро закроют на пять дней
На оставшейся линии поезда будут ходить с увеличенными интервалами
Восемь станций фиолетовой ветки метро закроют на пять дней На оставшейся линии поезда будут ходить с увеличенными интервалами
Пять станций Сокольнической линии закроют на неделю
Ограничения введут с 30 марта по 5 апреля для строительства БКЛ
Пять станций Сокольнической линии закроют на неделю Ограничения введут с 30 марта по 5 апреля для строительства БКЛ
Раньше выходить из дома из-за закрытия участка красной ветки
Ограничения продлятся по 24 февраля
Раньше выходить из дома из-за закрытия участка красной ветки Ограничения продлятся по 24 февраля
Южные станции Сокольнической линии закроют на день
Ограничения движения введут 3 марта для присоединения новых станций
Южные станции Сокольнической линии закроют на день Ограничения движения введут 3 марта для присоединения новых станций
Участок Сокольнической линии закроют на девять дней для строительства метро
В этих районах также введут ограничение движения
Участок Сокольнической линии закроют на девять дней для строительства метро В этих районах также введут ограничение движения
Участок Арбатско-Покровской линии закроют на неделю
Со 2 по 8 января там проведут работы по модернизации инфраструктуры
Участок Арбатско-Покровской линии закроют на неделю Со 2 по 8 января там проведут работы по модернизации инфраструктуры
Участок Филевской линии метро закроют на выходные
Пассажиры не смогут воспользоваться шестью станциями
Участок Филевской линии метро закроют на выходные Пассажиры не смогут воспользоваться шестью станциями
Шесть станций Филевской линии метро закроют на выходные
На участках с ограничениями запустят компенсационные автобусы
Шесть станций Филевской линии метро закроют на выходные На участках с ограничениями запустят компенсационные автобусы
Часть салатовой линии метро закроют для присоединения новых станций
Станции «Бутырская» и «Фонвизинская» не будут работать в течение дня
Часть салатовой линии метро закроют для присоединения новых станций Станции «Бутырская» и «Фонвизинская» не будут работать в течение дня
Три станции Замоскворецкой линии закроются на выходные
На закрытом участке прогнозируют осложнения дорожного движения
Три станции Замоскворецкой линии закроются на выходные На закрытом участке прогнозируют осложнения дорожного движения
Citymapper начал учитывать закрытие станций метро при построении маршрута
Также в приложении будут учитываться пробки на пути автобусов
Citymapper начал учитывать закрытие станций метро при построении маршрута Также в приложении будут учитываться пробки на пути автобусов
Три станции на юге Таганско-Краснопресненской линии закроют на неделю
На закрытом участке пустят бесплатные автобусы
Три станции на юге Таганско-Краснопресненской линии закроют на неделю На закрытом участке пустят бесплатные автобусы
Станции метро «Маяковская», «Тверская» и «Театральная» закроют 6 августа
По маршруту закрытых станций будут курсировать автобусы
Станции метро «Маяковская», «Тверская» и «Театральная» закроют 6 августа По маршруту закрытых станций будут курсировать автобусы
Центральный участок Сокольнической линии метро закроют на один день
Закрытые станции продолжат работу в обычном режиме утром 24 июля
Центральный участок Сокольнической линии метро закроют на один день Закрытые станции продолжат работу в обычном режиме утром 24 июля
«Яндекс» закроет офисы на Украине
Сотрудникам украинских офисов предложат переехать в филиалы в других странах