10 самых захватывающих замков и дворцов 1. Дворец Потала (Potala Palace)Дворец Потала является самой высокой и большой монументальной структурой Тибета. Расположен на склоне холма Марпо Ри, на высоте 130 метров над долиной Лхаса.История дворца берет свое начало с 637 года, когда император Тибета Сонгцен Гампо, решив сделать Лхасу столицей, построил дворец. После обручения с китайской принцессой Вэнь Чэн, император расширил...
10 самых захватывающих замков и дворцов 1. Дворец Потала (Potala Palace)Дворец Потала является самой высокой и большой монументальной структурой Тибета. Расположен на склоне холма Марпо Ри, на высоте 130 метров над долиной Лхаса.История дворца берет свое начало с 637 года, когда император Тибета Сонгцен Гампо, решив сделать Лхасу столицей, построил дворец. После обручения с китайской принцессой Вэнь Чэн, император расширил...
Вы, борг! В самом конце 13 века один шведский король построил на острове у берега Балтийского моря компактный замок и назвал его «Священный город». Или, если говорить по-русски, Выборг.
Вы, борг! В самом конце 13 века один шведский король построил на острове у берега Балтийского моря компактный замок и назвал его «Священный город». Или, если говорить по-русски, Выборг.
Замок Графа Дракулы, Румыния Трансильвания ассоциируется с образом самого знаменитого в мире вампира — графа Дракулы. В этой части Румынии действительно находится замок, в котором родился Влад Дракула — средневековый принц, печально известный своей исключительной жестокостью.