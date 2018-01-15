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Новости

Общежитие МГУ эвакуировали из-за сообщения о пожаре

Из здания вывели 1,5 тысячи человек

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Новости

Общежитие МГУ эвакуировали из-за сообщения о пожаре Из здания вывели 1,5 тысячи человек