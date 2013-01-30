Менеджмент
Свободные радикалы: 5 компаний без менеджеровH&F выбрал успешные компании, которые в порядке эксперимента отказались от управленцев.
Менеджмент
Свободные радикалы: 5 компаний без менеджеров H&F выбрал успешные компании, которые в порядке эксперимента отказались от управленцев.
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Business Geek: Вопросы соискателям от известных CEO, реклама года и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Вопросы соискателям от известных CEO, реклама года и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Горячая пора: 9 поводов открыть своё дело летомВопреки сложившемуся мнению, деловая жизнь летом не замирает. H&F составил список факторов, которые делают это время года идеальным для создания бизнеса.
Облако знаний
Горячая пора: 9 поводов открыть своё дело летом Вопреки сложившемуся мнению, деловая жизнь летом не замирает. H&F составил список факторов, которые делают это время года идеальным для создания бизнеса.
Новости
Сайт о стартапах Tech Cocktail привлёк $2,5 млн
В него вложился CEO и основатель Zappos.com Тони Шей
Новости
Сайт о стартапах Tech Cocktail привлёк $2,5 млн В него вложился CEO и основатель Zappos.com Тони Шей
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Сейчас или никогда: Как отвечают на почту Джефф Безос, Эндрю Мэйсон и другие легендарные бизнесменыЧто делать, если вы Сергей Брин и получаете по несколько тысяч писем в день.
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