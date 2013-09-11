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Как сделать закрытый город открытым новому
Как сделать закрытый город открытым новому Город Заречный имеет статус закрытого: в нём до сих пор действуют пропускной режим и специальные условия жизни. The Village узнал, как здесь строят велопарковки и проводят большие обеды для соседей.
Как сделать закрытый город открытым новому

Как сделать закрытый город открытым новому
Город Заречный имеет статус закрытого: в нём до сих пор действуют пропускной режим и специальные условия жизни. The Village узнал, как здесь строят велопарковки и проводят большие обеды для соседей.