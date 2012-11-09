Итоги недели: Налог на собак, ночные экскурсии в метро и запуск Александринки-2

Александринка-2 и налог на собак, ночные экскурсии в метро и технические музеи, передача РПЦ зданий и перекрытие Дворцового на три недели — The Village собрал самые важные новости за эту неделю.