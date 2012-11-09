«Азбука вкуса» отказалась от игрушек из натурального меха после жалоб зоозащитников
Петиция собрала более 50 тысяч подписей
«Азбука вкуса» отказалась от игрушек из натурального меха после жалоб зоозащитников Петиция собрала более 50 тысяч подписей
В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев
Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте
В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте
Как косатки тянут ВДНХ на дно The Village разобрался в спорах зоозащитников с руководством ВДНХ о косатках
Итоги недели: Налог на собак, ночные экскурсии в метро и запуск Александринки-2
Александринка-2 и налог на собак, ночные экскурсии в метро и технические музеи, передача РПЦ зданий и перекрытие Дворцового на три недели — The Village собрал самые важные новости за эту неделю.
Итоги недели: Налог на собак, ночные экскурсии в метро и запуск Александринки-2 Александринка-2 и налог на собак, ночные экскурсии в метро и технические музеи, передача РПЦ зданий и перекрытие Дворцового на три недели — The Village собрал самые важные новости за эту неделю.
Петербургские депутаты предлагают ввести налог на собак
Петербургские депутаты предлагают обложить владельцев собак ежегодным налогом. Питомец будет стоить хозяину 1 000 рублей в год, но если его кастрировать, то всего 100.
Петербургские депутаты предлагают ввести налог на собак Петербургские депутаты предлагают обложить владельцев собак ежегодным налогом. Питомец будет стоить хозяину 1 000 рублей в год, но если его кастрировать, то всего 100.
В Москве и Петербурге появилась реклама против тестов на животных
Центр защиты прав животных «Вита» запустил новую социальную рекламную компанию – призывающую отказаться от косметики, которую тестируют на животных. Все плакаты оплатили самостоятельно.
В Москве и Петербурге появилась реклама против тестов на животных Центр защиты прав животных «Вита» запустил новую социальную рекламную компанию – призывающую отказаться от косметики, которую тестируют на животных. Все плакаты оплатили самостоятельно.
В Петербурге появилась социальная реклама за права животных
Центр защиты прав животных «Вита» запустил новую социальную рекламу с участием российских знаменитостей. Плакаты призывают отказаться от одежды из меха и кожи.