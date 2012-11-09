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Новости

«Азбука вкуса» отказалась от игрушек из натурального меха после жалоб зоозащитников

Петиция собрала более 50 тысяч подписей

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Новости

«Азбука вкуса» отказалась от игрушек из натурального меха после жалоб зоозащитников Петиция собрала более 50 тысяч подписей

Новости

В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев

Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте

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Новости

В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте

Комментарий
Как косатки тянут ВДНХ на дноThe Village разобрался в спорах зоозащитников с руководством ВДНХ о косатках
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Комментарий

Как косатки тянут ВДНХ на дно The Village разобрался в спорах зоозащитников с руководством ВДНХ о косатках

Город

Итоги недели: Налог на собак, ночные экскурсии в метро и запуск Александринки-2

Александринка-2 и налог на собак, ночные экскурсии в метро и технические музеи, передача РПЦ зданий и перекрытие Дворцового на три недели — The Village собрал самые важные новости за эту неделю.

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Город

Итоги недели: Налог на собак, ночные экскурсии в метро и запуск Александринки-2 Александринка-2 и налог на собак, ночные экскурсии в метро и технические музеи, передача РПЦ зданий и перекрытие Дворцового на три недели — The Village собрал самые важные новости за эту неделю.

Ситуация

Петербургские депутаты предлагают ввести налог на собак

Петербургские депутаты предлагают обложить владельцев собак ежегодным налогом. Питомец будет стоить хозяину 1 000 рублей в год, но если его кастрировать, то всего 100.

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Ситуация

Петербургские депутаты предлагают ввести налог на собак Петербургские депутаты предлагают обложить владельцев собак ежегодным налогом. Питомец будет стоить хозяину 1 000 рублей в год, но если его кастрировать, то всего 100.

Город

В Москве и Петербурге появилась реклама против тестов на животных

Центр защиты прав животных «Вита» запустил новую социальную рекламную компанию – призывающую отказаться от косметики, которую тестируют на животных. Все плакаты оплатили самостоятельно.

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Город

В Москве и Петербурге появилась реклама против тестов на животных Центр защиты прав животных «Вита» запустил новую социальную рекламную компанию – призывающую отказаться от косметики, которую тестируют на животных. Все плакаты оплатили самостоятельно.

Город

В Петербурге появилась социальная реклама за права животных

Центр защиты прав животных «Вита» запустил новую социальную рекламу с участием российских знаменитостей. Плакаты призывают отказаться от одежды из меха и кожи.

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Город

В Петербурге появилась социальная реклама за права животных Центр защиты прав животных «Вита» запустил новую социальную рекламу с участием российских знаменитостей. Плакаты призывают отказаться от одежды из меха и кожи.