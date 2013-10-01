Молодые рабочие — о Путине, артхаусе и вечеринках в «ЭМА»The Village встретился с парнями, которые трудятся на заводе, и узнал, как тяжёлый труд сочетается с Faces&Laces, любовью к FURFUR и митингами
Молодые рабочие — о Путине, артхаусе и вечеринках в «ЭМА» The Village встретился с парнями, которые трудятся на заводе, и узнал, как тяжёлый труд сочетается с Faces&Laces, любовью к FURFUR и митингами
Комментарий: Москвичи о том, что они ничего не производят The Village спросил москвичей на улице, что они думают о словах главы администрации президента Сергея Иванова, который выразил сомнение, что 20 миллионов москвичей производят хоть что-то.