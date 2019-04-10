Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt
Вместо столиков - целые номера
Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt Вместо столиков - целые номера
Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете Паста, выпечка, супы, крупы и коктейли — готовим дома
Яйца «Орсини», менемен и крок-мадам: 17 рецептов завтраков разной сложности
Завтракаем дома
Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре Долгие завтраки и собственная выпечка
Delivery Club разыграет столики для завтрака всей семьей Их придумали к 14 февраля
Петербургские «Мечтатели» приедут на гастроли в московский гастробар «Игристый»
Угостят завтраками и устроят винный мастер-класс
Петербургские «Мечтатели» приедут на гастроли в московский гастробар «Игристый»
Угостят завтраками и устроят винный мастер-класс
Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни!
Завтраки будут проходить в ЗОЖ-кафе Hello People в течение всего дня
Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни! Завтраки будут проходить в ЗОЖ-кафе Hello People в течение всего дня
Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»
До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка
Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской» До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка
«Утро гедониста»: В «Циферблате» запустят еженедельные завтраки с беседами о разумном потреблении
На первой встрече гости узнают о том, как бороться с food waste
«Утро гедониста»: В «Циферблате» запустят еженедельные завтраки с беседами о разумном потреблении На первой встрече гости узнают о том, как бороться с food waste
Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити» Завтраки тут подают с 08:00
Eggsellent проведет новогодние завтраки Гости поиграют в Тайного Санту
В «Несквике» и других шоколадных шариках обнаружили токсины
Небезопасной оказалась продукция пяти торговых марок
В «Несквике» и других шоколадных шариках обнаружили токсины Небезопасной оказалась продукция пяти торговых марок
FOS: Северная кухня в Нескучном саду
Заведение с детским меню открыл владелец коворкинга «Рабочая станция»
FOS: Северная кухня в Нескучном саду Заведение с детским меню открыл владелец коворкинга «Рабочая станция»
В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками
Гости могут прийти на йогу, танцы, растяжку, а после подкрепиться боулом
В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками Гости могут прийти на йогу, танцы, растяжку, а после подкрепиться боулом
Актеры «Гоголь-центра» приглашают на бранчи в «Доме культур»
Команда театра приготовит свои любимые блюда 30 и 31 марта