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Нужен ли вам завтрак на самом деле?
Нужен ли вам завтрак на самом деле? И что будет, если от него отказаться
Нужен ли вам завтрак на самом деле?

Нужен ли вам завтрак на самом деле?
И что будет, если от него отказаться

Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt

Вместо столиков - целые номера

Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt
Вместо столиков - целые номера

Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете
Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете Паста, выпечка, супы, крупы и коктейли — готовим дома
Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете

Завтрак, обед и ужин: более 60 рецептов всего на свете
Паста, выпечка, супы, крупы и коктейли — готовим дома

Яйца «Орсини», менемен и крок-мадам: 17 рецептов завтраков разной сложности
Яйца «Орсини», менемен и крок-мадам: 17 рецептов завтраков разной сложности Завтракаем дома
Яйца «Орсини», менемен и крок-мадам: 17 рецептов завтраков разной сложности

Яйца «Орсини», менемен и крок-мадам: 17 рецептов завтраков разной сложности
Завтракаем дома

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре

Долгие завтраки и собственная выпечка

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре
Долгие завтраки и собственная выпечка

Delivery Club разыграет столики для завтрака всей семьей

Их придумали к 14 февраля

Delivery Club разыграет столики для завтрака всей семьей
Их придумали к 14 февраля

Петербургские «Мечтатели» приедут на гастроли в московский гастробар «Игристый»

Угостят завтраками и устроят винный мастер-класс

Петербургские «Мечтатели» приедут на гастроли в московский гастробар «Игристый»
Угостят завтраками и устроят винный мастер-класс

Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни!

Завтраки будут проходить в ЗОЖ-кафе Hello People в течение всего дня

Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни!
Завтраки будут проходить в ЗОЖ-кафе Hello People в течение всего дня

Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»

До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка

Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»
До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка

«Утро гедониста»: В «Циферблате» запустят еженедельные завтраки с беседами о разумном потреблении

На первой встрече гости узнают о том, как бороться с food waste

«Утро гедониста»: В «Циферблате» запустят еженедельные завтраки с беседами о разумном потреблении
На первой встрече гости узнают о том, как бороться с food waste

Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити»

Завтраки тут подают с 08:00

Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити»
Завтраки тут подают с 08:00

Eggsellent проведет новогодние завтраки

Гости поиграют в Тайного Санту

Eggsellent проведет новогодние завтраки
Гости поиграют в Тайного Санту

В «Несквике» и других шоколадных шариках обнаружили токсины

Небезопасной оказалась продукция пяти торговых марок

В «Несквике» и других шоколадных шариках обнаружили токсины
Небезопасной оказалась продукция пяти торговых марок

FOS: Северная кухня в Нескучном саду

Заведение с детским меню открыл владелец коворкинга «Рабочая станция»

FOS: Северная кухня в Нескучном саду
Заведение с детским меню открыл владелец коворкинга «Рабочая станция»

5 рецептов летних завтраков
5 рецептов летних завтраков Пастрами, авокадо-тост и каша с черникой
5 рецептов летних завтраков

5 рецептов летних завтраков
Пастрами, авокадо-тост и каша с черникой

Завтраки лучших отелей мира: Как приготовить их дома
ПРОМО
Завтраки лучших отелей мира: Как приготовить их дома От пюре из авокадо с чили до парфе с гранолой
Завтраки лучших отелей мира: Как приготовить их дома
ПРОМО

Завтраки лучших отелей мира: Как приготовить их дома
От пюре из авокадо с чили до парфе с гранолой

В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками

Гости могут прийти на йогу, танцы, растяжку, а после подкрепиться боулом

В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками
Гости могут прийти на йогу, танцы, растяжку, а после подкрепиться боулом

Шалость удалась: Как наши герои прогуливали работу и им за это ничего не было
СПЕЦПРОЕКТ
Шалость удалась: Как наши герои прогуливали работу и им за это ничего не было Проверили, можно ли вернуться в детство
Шалость удалась: Как наши герои прогуливали работу и им за это ничего не было
СПЕЦПРОЕКТ

Шалость удалась: Как наши герои прогуливали работу и им за это ничего не было
Проверили, можно ли вернуться в детство

Актеры «Гоголь-центра» приглашают на бранчи в «Доме культур»

Команда театра приготовит свои любимые блюда 30 и 31 марта

Актеры «Гоголь-центра» приглашают на бранчи в «Доме культур»
Команда театра приготовит свои любимые блюда 30 и 31 марта

Table One: Завтраки целый день с видом на Пречистенскую набережную

Заведение открыл ресторатор Павел Костеренко

Table One: Завтраки целый день с видом на Пречистенскую набережную
Заведение открыл ресторатор Павел Костеренко

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