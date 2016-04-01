Новости
Подсвеченные синим города в День информирования об аутизме
Акция «Зажги синим» проводится с 2008 года
Новости
Подсвеченные синим города в День информирования об аутизме Акция «Зажги синим» проводится с 2008 года
Город
В Москве в пятый раз пройдет акция «Зажги синим»
Подсветка зданий на Новом Арбате и Тверской станет синей
Город
В Москве в пятый раз пройдет акция «Зажги синим» Подсветка зданий на Новом Арбате и Тверской станет синей
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Дома в Москве подсветят синим в день информирования об аутизме
2 апреля столица присоединится к международной акции Light It Up Blue — «Зажги синим»
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