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Новости

Подсвеченные синим города в День информирования об аутизме

Акция «Зажги синим» проводится с 2008 года

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Новости

Подсвеченные синим города в День информирования об аутизме Акция «Зажги синим» проводится с 2008 года

Город

В Москве в пятый раз пройдет акция «Зажги синим»

Подсветка зданий на Новом Арбате и Тверской станет синей

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Город

В Москве в пятый раз пройдет акция «Зажги синим» Подсветка зданий на Новом Арбате и Тверской станет синей

Город

Дома в Москве подсветят синим в день информирования об аутизме

2 апреля столица присоединится к международной акции Light It Up Blue — «Зажги синим»

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Город

Дома в Москве подсветят синим в день информирования об аутизме 2 апреля столица присоединится к международной акции Light It Up Blue — «Зажги синим»