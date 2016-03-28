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Личный опыт
Менеджер IKEA из Швеции — о «зелёном» образе жизни в Москве
Эва Стол рассказала The Village, как она сортирует мусор в Москве и почему здесь трудно экономить ресурсы
73
Личный опыт
Менеджер IKEA из Швеции — о «зелёном» образе жизни в Москве
Эва Стол рассказала The Village, как она сортирует мусор в Москве и почему здесь трудно экономить ресурсы
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