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Менеджер IKEA из Швеции — о «зелёном» образе жизни в Москве
Личный опыт
Менеджер IKEA из Швеции — о «зелёном» образе жизни в Москве Эва Стол рассказала The Village, как она сортирует мусор в Москве и почему здесь трудно экономить ресурсы
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Менеджер IKEA из Швеции — о «зелёном» образе жизни в Москве
Личный опыт

Менеджер IKEA из Швеции — о «зелёном» образе жизни в Москве Эва Стол рассказала The Village, как она сортирует мусор в Москве и почему здесь трудно экономить ресурсы