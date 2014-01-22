Новости
В метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром Причина — человек упал на рельсы
Транспорт
Участок Замоскворецкой линии метро закроют на сутки для подключения станции метро «Технопарк»
Для проезда к закрытой станции метро «Коломенская» организуют бесплатный автобусный маршрут с остановками у станций «Автозаводская», «Коломенская» и «Каширская»
Транспорт
Участок Замоскворецкой линии метро закроют на сутки для подключения станции метро «Технопарк» Для проезда к закрытой станции метро «Коломенская» организуют бесплатный автобусный маршрут с остановками у станций «Автозаводская», «Коломенская» и «Каширская»
Транспорт
Движение на участке Замоскворецкой линии метро закроют для ввода станции «Технопарк» (обновлено)
Cкорее всего, под перекрытие попадёт участок от «Белорусской» до «Автозаводской»
Транспорт
Движение на участке Замоскворецкой линии метро закроют для ввода станции «Технопарк» (обновлено) Cкорее всего, под перекрытие попадёт участок от «Белорусской» до «Автозаводской»
Транспорт
Участок Замоскворецкой линии метро закроют на весь день 30 мая
Несколько станций ветки закрывают из-за капитального ремонта путей
Транспорт
Участок Замоскворецкой линии метро закроют на весь день 30 мая Несколько станций ветки закрывают из-за капитального ремонта путей
Город
Фото дня: Авария на «Автозаводской»
В московском метро произошло очередное ЧП: тоннель между станциями «Автозаводская» и «Коломенская» Замоскворецкой линии пробила строительная свая.
Город