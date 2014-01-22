Участок Замоскворецкой линии метро закроют на сутки для подключения станции метро «Технопарк»

Для проезда к закрытой станции метро «Коломенская» организуют бесплатный автобусный маршрут с остановками у станций «Автозаводская», «Коломенская» и «Каширская»