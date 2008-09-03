17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Стеклянный долгострой у «Юго-Западной» реконструируют за 10 миллиардов рублей

Окончание работ запланировано на 2022 год

Стеклянный долгострой у «Юго-Западной» реконструируют за 10 миллиардов рублей
Окончание работ запланировано на 2022 год

Пользователи пожаловались на массовые баны в сообществе «Зенита»

SMM-щики клуба пока не объяснили происходящее

Пользователи пожаловались на массовые баны в сообществе «Зенита»
SMM-щики клуба пока не объяснили происходящее

Сексуальный логотип чемпионата мира по шахматам

Изображение, напоминающее порнографию, разработало московское дизайн-бюро

Сексуальный логотип чемпионата мира по шахматам
Изображение, напоминающее порнографию, разработало московское дизайн-бюро

Баклан станет маскотом стадиона на Крестовском острове (обновлено)

Об этом рассказала директор «Зенита» по связям с общественностью Жанна Дембо

Баклан станет маскотом стадиона на Крестовском острове (обновлено)
Об этом рассказала директор «Зенита» по связям с общественностью Жанна Дембо

ФСБ и блокчейн, первый интернет-суд и возвращение фотоаппаратов «Зенит»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

ФСБ и блокчейн, первый интернет-суд и возвращение фотоаппаратов «Зенит»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Как выглядит достроенный стадион на Крестовском острове
Как выглядит достроенный стадион на Крестовском острове Новогодний подарок: один из самых дорогих стадионов мира ввели в эксплуатацию
Как выглядит достроенный стадион на Крестовском острове

Как выглядит достроенный стадион на Крестовском острове
Новогодний подарок: один из самых дорогих стадионов мира ввели в эксплуатацию

Власти профинансируют достройку центра «Зенит» на юго-востоке Москвы

Проект входит в список самых знаменитых федеральных долгостроев

Власти профинансируют достройку центра «Зенит» на юго-востоке Москвы
Проект входит в список самых знаменитых федеральных долгостроев

Сканер вен от Samsung, возрождение «Зенита» и вирус на бирже

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сканер вен от Samsung, возрождение «Зенита» и вирус на бирже
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Огненный перформанс болельщиков «Зенита» на Неве

Две тысячи болельщиков сине-бело-голубых выстроились в линию вдоль Невы и после запуска сигнальной ракеты одновременно подняли вверх файеры

Огненный перформанс болельщиков «Зенита» на Неве
Две тысячи болельщиков сине-бело-голубых выстроились в линию вдоль Невы и после запуска сигнальной ракеты одновременно подняли вверх файеры

Как Петербург праздновал победу «Зенита» в чемпионате России
Как Петербург праздновал победу «Зенита» в чемпионате России Шествия с фаерами, свадьба на фоне автозака, дети и собаки в сине-бело-голубом — The Village посмотрел, как петербуржцы отреагировали на ничью в мачте с Уфой, принесшую «Зениту» досрочное чемпионство
Как Петербург праздновал победу «Зенита» в чемпионате России

Как Петербург праздновал победу «Зенита» в чемпионате России
Шествия с фаерами, свадьба на фоне автозака, дети и собаки в сине-бело-голубом — The Village посмотрел, как петербуржцы отреагировали на ничью в мачте с Уфой, принесшую «Зениту» досрочное чемпионство

Футбольный агент
Футбольный агент The Village анонимно поговорил с тремя футбольными агентами — о зарплатах спортсменов, конфликте с РФС и развращённости молодёжи
Футбольный агент

Футбольный агент
The Village анонимно поговорил с тремя футбольными агентами — о зарплатах спортсменов, конфликте с РФС и развращённости молодёжи

ФК «Зенит» — о службе стюардов на стадионе «Петровский» Замдиректора по безопасности ФК «Зенит» — о том, кто такие стюарды на стадионах и почему им не всегда удаётся унять буйных фанатов

ФК «Зенит» — о службе стюардов на стадионе «Петровский»
Замдиректора по безопасности ФК «Зенит» — о том, кто такие стюарды на стадионах и почему им не всегда удаётся унять буйных фанатов

Фоторепортаж: Стадион «Зенит-Арена» изнутри
Фоторепортаж: Стадион «Зенит-Арена» изнутри Стадион «Зенит-Арена» готов на 40%. «Трансстрой» учёл все замечания Счетной палаты и ждёт новой сметы для строительства. The Village узнал, как сейчас выглядит главная стройка Петербурга.
Фоторепортаж: Стадион «Зенит-Арена» изнутри

Фоторепортаж: Стадион «Зенит-Арена» изнутри
Стадион «Зенит-Арена» готов на 40%. «Трансстрой» учёл все замечания Счетной палаты и ждёт новой сметы для строительства. The Village узнал, как сейчас выглядит главная стройка Петербурга.

По газону не ходить: Работа агронома на футбольном стадионе
По газону не ходить: Работа агронома на футбольном стадионе The Village побывал на стадионе «Петровский» и узнал, почему агрономы не смотрят футбол, зачем с трибун раздаются крики хищных птиц и как вырастить зелёный газон зимой.
По газону не ходить: Работа агронома на футбольном стадионе

По газону не ходить: Работа агронома на футбольном стадионе
The Village побывал на стадионе «Петровский» и узнал, почему агрономы не смотрят футбол, зачем с трибун раздаются крики хищных птиц и как вырастить зелёный газон зимой.

Комиссионный фотоподвал Казалось бы, уже практически невозможно отыскать такие фотографические атрефакты как реле времени, кюветы, кинокамеры советского периода, резаки для бумаги, осветители, экспонометры и крышечки к фотоаппаратам типа «Зенит», но все это непонятным образом продается в фотокомиссионном магазине и не где-нибудь там, а в самом центре города, на Невском проспекте.

Комиссионный фотоподвал
Казалось бы, уже практически невозможно отыскать такие фотографические атрефакты как реле времени, кюветы, кинокамеры советского периода, резаки для бумаги, осветители, экспонометры и крышечки к фотоаппаратам типа «Зенит», но все это непонятным образом продается в фотокомиссионном магазине и не где-нибудь там, а в самом центре города, на Невском проспекте.