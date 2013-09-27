Фильмы недели: «Жасмин», «Страсти Дон Жуана», «Пленницы» Новый Вуди Аллен, Хью Джекман ищет дочь, Скарлетт Йоханссон в фильме о месте порно в жизни — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката и узнал, какое порно по вкусу жителям двух столиц.