вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Hopes Style: Как одеться на деловую встречу
Облако знаний
Hopes Style: Как одеться на деловую встречуСтилист Ильдар Иксанов выбрал для героев H&F одежду для важной встречи, например с инвестором, а они оценили выбор и рассказали о своём гардеробе.
3
Hopes Style: Как одеться на деловую встречу
Облако знаний

Hopes Style: Как одеться на деловую встречу Стилист Ильдар Иксанов выбрал для героев H&F одежду для важной встречи, например с инвестором, а они оценили выбор и рассказали о своём гардеробе.

Начни бизнес: Служба такси
Облако знаний
Начни бизнес: Служба таксиH&F продолжает выяснять, как начать свой небольшой бизнес. На этой неделе — служба такси.
0
Начни бизнес: Служба такси
Облако знаний

Начни бизнес: Служба такси H&F продолжает выяснять, как начать свой небольшой бизнес. На этой неделе — служба такси.

Спортивный босс: Григорий Успенский («Жёлтая молния»)
Как это работает
Спортивный босс: Григорий Успенский («Жёлтая молния»)H&F начинает новую рубрику — о том, как предприниматели поддерживают себя в форме и как спорт помогает им в бизнесе. В первом выпуске — поклонник кроссфита Григорий Успенский.
4
Спортивный босс: Григорий Успенский («Жёлтая молния»)
Как это работает

Спортивный босс: Григорий Успенский («Жёлтая молния») H&F начинает новую рубрику — о том, как предприниматели поддерживают себя в форме и как спорт помогает им в бизнесе. В первом выпуске — поклонник кроссфита Григорий Успенский.

Новости

«Жёлтая молния» запустила шаттл от «Красного Октября» до метро

Уже сейчас сотрудники организаций, расположенных на «Красном Октябре», смогут воспользоваться услугами «Жёлтой молнии» по цене в 30 рублей за поездку

0
Новости

«Жёлтая молния» запустила шаттл от «Красного Октября» до метро Уже сейчас сотрудники организаций, расположенных на «Красном Октябре», смогут воспользоваться услугами «Жёлтой молнии» по цене в 30 рублей за поездку

Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателейHopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
5
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей
Hopes & Fears

Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей Hopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.

Новости

Hopes & Fears проведёт бизнес-лекции на Пикнике «Афиши»

На злободневные темы выступят успешные молодые предприниматели, создавшие свой бизнес с нуля

0
Новости

Hopes & Fears проведёт бизнес-лекции на Пикнике «Афиши» На злободневные темы выступят успешные молодые предприниматели, создавшие свой бизнес с нуля