Спортивный босс: Григорий Успенский («Жёлтая молния») H&F начинает новую рубрику — о том, как предприниматели поддерживают себя в форме и как спорт помогает им в бизнесе. В первом выпуске — поклонник кроссфита Григорий Успенский.