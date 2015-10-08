Минстрой утвердил критерии стандартного жилья. В квартире должны быть двери и ровные стены
Термин жилье экономкласса использовать больше не будут
Минстрой утвердил критерии стандартного жилья. В квартире должны быть двери и ровные стены Термин жилье экономкласса использовать больше не будут
Золотой шпиль на строящемся здании. Оно находится на Василеостровском намыве
Конструкция шпиля состоит из 700 деталей, его высота составляет 52,4 метра
Золотой шпиль на строящемся здании. Оно находится на Василеостровском намыве Конструкция шпиля состоит из 700 деталей, его высота составляет 52,4 метра
Квартал на улице Красного Текстильщика застроят жильем
Проект разработала архитектурная мастерская «Студия 44» Никиты Явейна
Квартал на улице Красного Текстильщика застроят жильем Проект разработала архитектурная мастерская «Студия 44» Никиты Явейна
Дома по реновации прослужат больше 100 лет Но могут устареть морально, считают в мэрии
На улице Подвойского расслоилась стена 24-этажного дома
Опасную зону оградили лентой, жильцов не эвакуировали
На улице Подвойского расслоилась стена 24-этажного дома Опасную зону оградили лентой, жильцов не эвакуировали
«Как будто землетрясение». На улице Коллонтай шатались жилые дома
В квартирах двигалась мебель и тряслись люстры
«Как будто землетрясение». На улице Коллонтай шатались жилые дома В квартирах двигалась мебель и тряслись люстры
К 2035 году в России резко вырастет количество аварийного жилья
За 10 лет таких домов станет в два раза больше
К 2035 году в России резко вырастет количество аварийного жилья За 10 лет таких домов станет в два раза больше
«2ГИС» добавил в карты расположение подъездов жилых домов
Маршрут до подъезда можно проложить, зная номера дома и квартиры
«2ГИС» добавил в карты расположение подъездов жилых домов Маршрут до подъезда можно проложить, зная номера дома и квартиры
В жилом доме на Пулковской улице обнаружили трещину
Спасатели обследовали здание, эвакуация жильцов не производилась
В жилом доме на Пулковской улице обнаружили трещину Спасатели обследовали здание, эвакуация жильцов не производилась
Строить деревянные многоэтажки
С такой инициативой выступил глава Минпромторга Денис Мантуров