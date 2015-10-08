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Новости

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья. В квартире должны быть двери и ровные стены

Термин жилье экономкласса использовать больше не будут

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Новости

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья. В квартире должны быть двери и ровные стены Термин жилье экономкласса использовать больше не будут

Новости

Золотой шпиль на строящемся здании. Оно находится на Василеостровском намыве

Конструкция шпиля состоит из 700 деталей, его высота составляет 52,4 метра

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Новости

Золотой шпиль на строящемся здании. Оно находится на Василеостровском намыве Конструкция шпиля состоит из 700 деталей, его высота составляет 52,4 метра

Новости

Квартал на улице Красного Текстильщика застроят жильем

Проект разработала архитектурная мастерская «Студия 44» Никиты Явейна

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Новости

Квартал на улице Красного Текстильщика застроят жильем Проект разработала архитектурная мастерская «Студия 44» Никиты Явейна

Новости

Дома по реновации прослужат больше 100 лет

Но могут устареть морально, считают в мэрии

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Новости

Дома по реновации прослужат больше 100 лет Но могут устареть морально, считают в мэрии

Новости

На улице Подвойского расслоилась стена 24-этажного дома

Опасную зону оградили лентой, жильцов не эвакуировали

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Новости

На улице Подвойского расслоилась стена 24-этажного дома Опасную зону оградили лентой, жильцов не эвакуировали

Новости

«Как будто землетрясение». На улице Коллонтай шатались жилые дома

В квартирах двигалась мебель и тряслись люстры

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Новости

«Как будто землетрясение». На улице Коллонтай шатались жилые дома В квартирах двигалась мебель и тряслись люстры

Новости

К 2035 году в России резко вырастет количество аварийного жилья

За 10 лет таких домов станет в два раза больше

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Новости

К 2035 году в России резко вырастет количество аварийного жилья За 10 лет таких домов станет в два раза больше

Новости

«2ГИС» добавил в карты расположение подъездов жилых домов

Маршрут до подъезда можно проложить, зная номера дома и квартиры

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Новости

«2ГИС» добавил в карты расположение подъездов жилых домов Маршрут до подъезда можно проложить, зная номера дома и квартиры

Новости

В жилом доме на Пулковской улице обнаружили трещину

Спасатели обследовали здание, эвакуация жильцов не производилась

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Новости

В жилом доме на Пулковской улице обнаружили трещину Спасатели обследовали здание, эвакуация жильцов не производилась

Архитектура

Строить деревянные многоэтажки

С такой инициативой выступил глава Минпромторга Денис Мантуров

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Архитектура

Строить деревянные многоэтажки С такой инициативой выступил глава Минпромторга Денис Мантуров

Я живу в «Доме атомщиков» на «Тульской»
Где ты живёшь

Я живу в «Доме атомщиков» на «Тульской»В новой рубрике The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Где ты живёшь

Я живу в «Доме атомщиков» на «Тульской» В новой рубрике The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу на Новом Арбате
Где ты живёшь

Я живу на Новом АрбатеВ своей новой рубрике The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Где ты живёшь

Я живу на Новом Арбате В своей новой рубрике The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга