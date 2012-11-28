Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ
5 веломаршрутов по исторической Москве Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы
Новое место
Владелец «Ресторанного синдиката» открыл ресторан индийской кухни «Жизнь Пи»
За кухню в «Жизнь Пи» отвечает команда поваров из Индии
Новое место
Владелец «Ресторанного синдиката» открыл ресторан индийской кухни «Жизнь Пи» За кухню в «Жизнь Пи» отвечает команда поваров из Индии
События
Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозалеВ кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.
События
Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале В кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.
Weekend
Планы на зиму: 28 новых фильмовВозвращение звёзд прошлого, фестивальные хиты и претенденты на «Оскар 2013» — в обзоре весомых новинок зимнего кинопроката.
Weekend