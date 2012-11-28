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5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ
5 веломаршрутов по исторической МосквеКуда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы
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5 веломаршрутов по исторической Москве
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

5 веломаршрутов по исторической Москве Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы

Новое место

Владелец «Ресторанного синдиката» открыл ресторан индийской кухни «Жизнь Пи»

За кухню в «Жизнь Пи» отвечает команда поваров из Индии

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Новое место

Владелец «Ресторанного синдиката» открыл ресторан индийской кухни «Жизнь Пи» За кухню в «Жизнь Пи» отвечает команда поваров из Индии

Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале
События
Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозалеВ кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.
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Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале
События

Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале В кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.

Планы на зиму: 28 новых фильмов
Weekend
Планы на зиму: 28 новых фильмовВозвращение звёзд прошлого, фестивальные хиты и претенденты на «Оскар 2013» — в обзоре весомых новинок зимнего кинопроката.
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Планы на зиму: 28 новых фильмов
Weekend

Планы на зиму: 28 новых фильмов Возвращение звёзд прошлого, фестивальные хиты и претенденты на «Оскар 2013» — в обзоре весомых новинок зимнего кинопроката.