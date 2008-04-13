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Промо
Вещи со смыслом
Почему нам больше не интересны просто кроссовки
Промо
Вещи со смыслом
Почему нам больше не интересны просто кроссовки
Производственный процесс
Как делают жевательную резинку
The Village съездил на завод, где производят жвачку Dirol, и узнал, из чего она состоит и как придумывают новые вкусы
Производственный процесс
Как делают жевательную резинку
The Village съездил на завод, где производят жвачку Dirol, и узнал, из чего она состоит и как придумывают новые вкусы
Рецепты читателей
Bubble gum
Краткая история жевательной резинки.
Рецепты читателей
Bubble gum
Краткая история жевательной резинки.
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