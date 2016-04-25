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Как выглядит самая большая школа в России

Как выглядит самая большая школа в РоссииТехнопарк, семь спортзалов, зрительный зал на 1 040 мест и навигация как в ТЦ

Как выглядит самая большая школа в России

Как выглядит самая большая школа в России
Технопарк, семь спортзалов, зрительный зал на 1 040 мест и навигация как в ТЦ

Дом с пятью башнями и общественное пространство на территории «ЗИЛ»

ЖК спроектировал голландский архитектор Михил Ридайк

Дом с пятью башнями и общественное пространство на территории «ЗИЛ»
ЖК спроектировал голландский архитектор Михил Ридайк

В строящемся жилом комплексе «Зиларт» произошел пожар

По предварительным данным, никто не пострадал

В строящемся жилом комплексе «Зиларт» произошел пожар
По предварительным данным, никто не пострадал

Каким будет дом с цифровым фасадом на ЗИЛе

Его спроектировало голландское архбюро DROM

Каким будет дом с цифровым фасадом на ЗИЛе
Его спроектировало голландское архбюро DROM

На первом участке набережной Марка Шагала открылось движение

Участок соединил Третье транспортное кольцо с проспектом Лихачева

На первом участке набережной Марка Шагала открылось движение
Участок соединил Третье транспортное кольцо с проспектом Лихачева

На территории ЗИЛа построят экологичный детский сад со стеклянной башней

Дизайн разработало архитектурное бюро DNK

На территории ЗИЛа построят экологичный детский сад со стеклянной башней
Дизайн разработало архитектурное бюро DNK

Как будет выглядеть парк «ЗИЛ»

Его планируется открыть к осени 2017 года

Как будет выглядеть парк «ЗИЛ»
Его планируется открыть к осени 2017 года

«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт The Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт

«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт
The Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли