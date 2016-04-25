Как выглядит самая большая школа в РоссииТехнопарк, семь спортзалов, зрительный зал на 1 040 мест и навигация как в ТЦ
Как выглядит самая большая школа в России Технопарк, семь спортзалов, зрительный зал на 1 040 мест и навигация как в ТЦ
Дом с пятью башнями и общественное пространство на территории «ЗИЛ»
ЖК спроектировал голландский архитектор Михил Ридайк
Дом с пятью башнями и общественное пространство на территории «ЗИЛ» ЖК спроектировал голландский архитектор Михил Ридайк
В строящемся жилом комплексе «Зиларт» произошел пожар
По предварительным данным, никто не пострадал
В строящемся жилом комплексе «Зиларт» произошел пожар По предварительным данным, никто не пострадал
Каким будет дом с цифровым фасадом на ЗИЛе Его спроектировало голландское архбюро DROM
На первом участке набережной Марка Шагала открылось движение
Участок соединил Третье транспортное кольцо с проспектом Лихачева
На первом участке набережной Марка Шагала открылось движение Участок соединил Третье транспортное кольцо с проспектом Лихачева
На территории ЗИЛа построят экологичный детский сад со стеклянной башней
Дизайн разработало архитектурное бюро DNK
На территории ЗИЛа построят экологичный детский сад со стеклянной башней Дизайн разработало архитектурное бюро DNK
Как будет выглядеть парк «ЗИЛ» Его планируется открыть к осени 2017 года
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт The Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли