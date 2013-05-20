Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ об искусстве презентацииH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по созданию хорошего выступления.
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ об искусстве презентации H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по созданию хорошего выступления.
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Основатель сервиса вебинаров COMDI запустил новый образовательный проект
Образовательный медиаресурс Zillion начал работу
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