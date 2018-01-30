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Новости

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев

Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга

0
Новости

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга

Новости

Самые распространенные места для знакомств у россиян

Сервисы для знакомств используют единицы

0
Новости

Самые распространенные места для знакомств у россиян Сервисы для знакомств используют единицы

Новости

Tinder разрешил бесплатно общаться пользователям из разных стран

Теперь не нужно искать того, кто поближе

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Новости

Tinder разрешил бесплатно общаться пользователям из разных стран Теперь не нужно искать того, кто поближе

Новости

Вместо Tinder: Telergam запустил функцию публичного профиля для знакомств

В приложении теперь можно смотреть фотографии незнакомцев и отправлять им личные сообщения

1
Новости

Вместо Tinder: Telergam запустил функцию публичного профиля для знакомств В приложении теперь можно смотреть фотографии незнакомцев и отправлять им личные сообщения

Новости

Tinder добавит в приложение кнопку SOS

Функция защитит на неудачном свидании

0
Новости

Tinder добавит в приложение кнопку SOS Функция защитит на неудачном свидании

Новости

Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок

Приложение создали журналисты

2
Новости

Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок Приложение создали журналисты

Новости

Проект Medlennye svidaniya. С его помощью можно найти людей для общения и работы

Проект работает в Петербурге, тестовая встреча состоится 15 ноября

0
Новости

Проект Medlennye svidaniya. С его помощью можно найти людей для общения и работы Проект работает в Петербурге, тестовая встреча состоится 15 ноября

Новости

Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»

Пользователи могут покупать дополнительные функции

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Новости

Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте» Пользователи могут покупать дополнительные функции

Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку
Истории
Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыкуПлейлист для дождя, удаление непрошеных дикпиков и объявлений о продаже брата
5
Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку
Истории

Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку Плейлист для дождя, удаление непрошеных дикпиков и объявлений о продаже брата

«9 месяцев я ходила на секс-свидания и осталась жива»
Личный опыт

«9 месяцев я ходила на секс-свидания и осталась жива»Как сделать хобби из секса со случайными партнерами

Личный опыт

«9 месяцев я ходила на секс-свидания и осталась жива» Как сделать хобби из секса со случайными партнерами

Новости

Какие профили в Tinder привлекают россиян

Сервис знакомств рассказал о предпочтениях пользователей в 2018 году

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Новости

Какие профили в Tinder привлекают россиян Сервис знакомств рассказал о предпочтениях пользователей в 2018 году

Новости

В каких районах Петербурга чаще всего знакомятся? Рассказывает Tinder

Первые строки рейтинга заняли центральные районы

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Новости

В каких районах Петербурга чаще всего знакомятся? Рассказывает Tinder Первые строки рейтинга заняли центральные районы

«Подставные знакомства»: Как бандиты грабят гомосексуалов в Москве
Истории
«Подставные знакомства»: Как бандиты грабят гомосексуалов в МосквеПуть от Тесака до ОПГ
8
«Подставные знакомства»: Как бандиты грабят гомосексуалов в Москве
Истории

«Подставные знакомства»: Как бандиты грабят гомосексуалов в Москве Путь от Тесака до ОПГ

Новости

Количество знакомств в Tinder во время чемпионата мира выросло на 66 %

Рост трафика в приложении зафиксировали и мобильные операторы

2
Новости

Количество знакомств в Tinder во время чемпионата мира выросло на 66 % Рост трафика в приложении зафиксировали и мобильные операторы

Новости

Дейтинг-чемпионат от создателей Tinder

Ежедневно пользователю предлагают выбрать из 16 кандидатов только четырех

1
Новости

Дейтинг-чемпионат от создателей Tinder Ежедневно пользователю предлагают выбрать из 16 кандидатов только четырех

Новости

Сколько миллениалов выбирают партнеров для отношений старше себя

Почти треть подростков хотели бы встречаться с кем-то на 35 лет старше

3
Новости

Сколько миллениалов выбирают партнеров для отношений старше себя Почти треть подростков хотели бы встречаться с кем-то на 35 лет старше

Новости

Самые привлекательные женские имена по версии Tinder

С их обладательницами знакомятся чаще

1
Новости

Самые привлекательные женские имена по версии Tinder С их обладательницами знакомятся чаще

Новости

Самые привлекательные мужские имена по версии Tinder

Их обладателей чаще выбирают для знакомства

4
Новости

Самые привлекательные мужские имена по версии Tinder Их обладателей чаще выбирают для знакомства

«Эту девушку хочется»: Редакция провела анонимный спид-дейтинг
Эксперимент
«Эту девушку хочется»: Редакция провела анонимный спид-дейтингПопросили ответить героев на сложные вопросы и оценить ответы других участников эксперимента
30
«Эту девушку хочется»: Редакция провела анонимный спид-дейтинг
Эксперимент

«Эту девушку хочется»: Редакция провела анонимный спид-дейтинг Попросили ответить героев на сложные вопросы и оценить ответы других участников эксперимента

Новости

Сколько россиян ненавидят эмодзи

Наиболее популярны в мире такие смайлики, как губы и фиолетовое сердечко

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Новости

Сколько россиян ненавидят эмодзи Наиболее популярны в мире такие смайлики, как губы и фиолетовое сердечко

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