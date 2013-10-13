В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»
Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»
В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны» Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»
На фестивале «Золотая осень» проведут 30 бесплатных экскурсий и 450 кулинарных мастер-классов
Желающие научатся готовить блюда из сезонных овощей и угощения разных регионов страны
На фестивале «Золотая осень» проведут 30 бесплатных экскурсий и 450 кулинарных мастер-классов Желающие научатся готовить блюда из сезонных овощей и угощения разных регионов страны
Под конец фестиваля «Золотая осень» проведут распродажу региональных товаров
Выгодно купить рыбу, морепродукты, мясо и сыры можно 6 и 7 октября
Под конец фестиваля «Золотая осень» проведут распродажу региональных товаров Выгодно купить рыбу, морепродукты, мясо и сыры можно 6 и 7 октября
Памятник Шекспиру, камеры на площадках для выгула собак и затяжные дожди Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
Боевые роботы Пончик и Шелби уничтожат старую технику москвичей
Мероприятие проведут на Новом Арбате 5 октября
Боевые роботы Пончик и Шелби уничтожат старую технику москвичей Мероприятие проведут на Новом Арбате 5 октября
В рамках фестиваля «Золотая осень» в некоторых магазинах действуют скидки
В честь фестиваля магазины установили сниженные цены на различные продукты
В рамках фестиваля «Золотая осень» в некоторых магазинах действуют скидки В честь фестиваля магазины установили сниженные цены на различные продукты
На фестивале «Золотая осень» пройдут бесплатные пешеходные экскурсии для всех желающих
Мероприятия продлятся две недели
На фестивале «Золотая осень» пройдут бесплатные пешеходные экскурсии для всех желающих Мероприятия продлятся две недели
На Тверской площади пройдет сырная ярмарка Ее проведут в рамках фестиваля «Золотая осень»
В Москве начинается гастрономический фестиваль «Золотая осень»
На 23 площадках будут продавать фермерские продукты из 40 российских регионов
В Москве начинается гастрономический фестиваль «Золотая осень» На 23 площадках будут продавать фермерские продукты из 40 российских регионов
Осенью в Москве проведут четыре гастрономических фестиваля
Мероприятия станут частью выставки «Золотая осень», которая пройдет с 29 сентября по 8 октября
Осенью в Москве проведут четыре гастрономических фестиваля
Мероприятия станут частью выставки «Золотая осень», которая пройдет с 29 сентября по 8 октября
В Москве пройдет гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Все меропирятия запланированы на период с 23 сентября по 9 октября