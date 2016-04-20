Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу Сарафанное радио вместо рекламы, свои корнеры и запуск франшизы
У «Золотого яблока» появятся магазины в новом компактном формате
Точки Applebox будут открывать в районных центрах
У «Золотого яблока» появятся магазины в новом компактном формате Точки Applebox будут открывать в районных центрах
На первом этаже строящейся «Павелецкой плазы» откроется «Золотое яблоко»
Магазин косметики станет первым якорным арендатором торгового центра
На первом этаже строящейся «Павелецкой плазы» откроется «Золотое яблоко» Магазин косметики станет первым якорным арендатором торгового центра
До 50 % в сети «Золотое яблоко»
В пятницу и выходные для покупателей проведут мастер-классы и сделают макияж
До 50 % в сети «Золотое яблоко» В пятницу и выходные для покупателей проведут мастер-классы и сделают макияж
Mugler запустит проект по сбору пустых флаконов из-под духов
Отдать можно будет флаконы любых брендов
Mugler запустит проект по сбору пустых флаконов из-под духов Отдать можно будет флаконы любых брендов
«Золотое яблоко» откроет в районных центрах компактные магазины под новым брендом
Подробности нового бренда расскажут позднее
«Золотое яблоко» откроет в районных центрах компактные магазины под новым брендом Подробности нового бренда расскажут позднее
До 70 % в магазинах «Золотое яблоко» Распродажа продлится до 14 апреля
Сеть «Золотое яблоко» начнет продавать косметику 3ina
6 апреля товары бренда можно будет купить со скидкой 20 %
Сеть «Золотое яблоко» начнет продавать косметику 3ina 6 апреля товары бренда можно будет купить со скидкой 20 %
Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»
В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы
Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе» В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших
В честь дня рождения «Золотое яблоко» подарит бьюти-боксы и макияж
Бесплатный макияж сделают приглашенные визажисты
В честь дня рождения «Золотое яблоко» подарит бьюти-боксы и макияж Бесплатный макияж сделают приглашенные визажисты
Алена Долецкая перезапустит журнал парфюмерной сети «Золотое яблоко»
Она также запустит новый медийный продукт, еще не известный на рынке
Алена Долецкая перезапустит журнал парфюмерной сети «Золотое яблоко» Она также запустит новый медийный продукт, еще не известный на рынке
«Золотое яблоко» в «Афимолл Сити» отметит официальное открытие
В честь открытия обещают скидки и подарки
«Золотое яблоко» в «Афимолл Сити» отметит официальное открытие В честь открытия обещают скидки и подарки
В «Афимолл Сити» открылся магазин косметики и парфюмерии «Золотое яблоко»
Он расположился на втором этаже торгового центра
В «Афимолл Сити» открылся магазин косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» Он расположился на втором этаже торгового центра
Второй магазин «Золотого яблока» в Москве откроется в июле Он будет работать в «Афимолл Сити»
В Москве открылся первый магазин уральской парфюмерной сети «Золотое яблоко»
Торговая точка сети начала работу в торговом центре «Кунцево плаза»
В Москве открылся первый магазин уральской парфюмерной сети «Золотое яблоко» Торговая точка сети начала работу в торговом центре «Кунцево плаза»
Уральская парфюмерная сеть «Золотое яблоко» откроет три магазина в Москве
Ретейлер занимает четвертое место в списке крупнейших по выручке косметических сетей в России