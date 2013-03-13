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Новости

В «Сокольниках» пройдет забег «Зомби-ран»

Участники, первыми добравшиеся до финиша невредимыми, получат призы

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Новости

В «Сокольниках» пройдет забег «Зомби-ран» Участники, первыми добравшиеся до финиша невредимыми, получат призы

Новости парков

В Измайловском парке пройдёт «Зомби-забег»

Участникам забега нужно будет добраться из одного пункта парка в другой, минуя препятствия и «живых мертвецов»

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Новости парков

В Измайловском парке пройдёт «Зомби-забег» Участникам забега нужно будет добраться из одного пункта парка в другой, минуя препятствия и «живых мертвецов»

Адвокат
Как всё устроено
Адвокат Адвокат по гражданским делам рассказала The Village об адекватных мужьях и истеричных жёнах, о нормальных и сумасшедших клиентах и о специфике защиты зомби от полицейского произвола
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Адвокат
Как всё устроено

Адвокат Адвокат по гражданским делам рассказала The Village об адекватных мужьях и истеричных жёнах, о нормальных и сумасшедших клиентах и о специфике защиты зомби от полицейского произвола

Weekend

В парке «Кузьминки» состоится «Зомби-забег»

27 июля москвичи смогут пробежать пятикилометровую дистанцию в образе зомби

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Weekend

В парке «Кузьминки» состоится «Зомби-забег» 27 июля москвичи смогут пробежать пятикилометровую дистанцию в образе зомби

Планы на весну: 32 новых фильма
Weekend
Планы на весну: 32 новых фильма«Великий Гэтсби» в 3D, новые Альмодовар и Дэнни Бойл, «Железный человек» и «Стартрек», плюс Эштон Катчер в роли Джобса в числе кинособытий весны.
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Планы на весну: 32 новых фильма
Weekend

Планы на весну: 32 новых фильма «Великий Гэтсби» в 3D, новые Альмодовар и Дэнни Бойл, «Железный человек» и «Стартрек», плюс Эштон Катчер в роли Джобса в числе кинособытий весны.