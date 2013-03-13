Новости
В «Сокольниках» пройдет забег «Зомби-ран»
Участники, первыми добравшиеся до финиша невредимыми, получат призы
Новости
В «Сокольниках» пройдет забег «Зомби-ран» Участники, первыми добравшиеся до финиша невредимыми, получат призы
Новости парков
В Измайловском парке пройдёт «Зомби-забег»
Участникам забега нужно будет добраться из одного пункта парка в другой, минуя препятствия и «живых мертвецов»
Новости парков
В Измайловском парке пройдёт «Зомби-забег» Участникам забега нужно будет добраться из одного пункта парка в другой, минуя препятствия и «живых мертвецов»
Как всё устроено
Адвокат Адвокат по гражданским делам рассказала The Village об адекватных мужьях и истеричных жёнах, о нормальных и сумасшедших клиентах и о специфике защиты зомби от полицейского произвола
Как всё устроено
Адвокат Адвокат по гражданским делам рассказала The Village об адекватных мужьях и истеричных жёнах, о нормальных и сумасшедших клиентах и о специфике защиты зомби от полицейского произвола
Weekend
В парке «Кузьминки» состоится «Зомби-забег»
27 июля москвичи смогут пробежать пятикилометровую дистанцию в образе зомби
Weekend
В парке «Кузьминки» состоится «Зомби-забег» 27 июля москвичи смогут пробежать пятикилометровую дистанцию в образе зомби
Weekend
Планы на весну: 32 новых фильма«Великий Гэтсби» в 3D, новые Альмодовар и Дэнни Бойл, «Железный человек» и «Стартрек», плюс Эштон Катчер в роли Джобса в числе кинособытий весны.
Weekend