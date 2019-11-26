«Агора» и «Зона права» помогут пострадавшим от произвола по наркоделам
Для этого правозащитники запустили проект «Фабрика 228»
«Агора» и «Зона права» помогут пострадавшим от произвола по наркоделам Для этого правозащитники запустили проект «Фабрика 228»
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия. Туда можно жаловаться на полицию
Организация расскажет, что делать пострадавшим, которые не получили помощи