16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

«Агора» и «Зона права» помогут пострадавшим от произвола по наркоделам

Для этого правозащитники запустили проект «Фабрика 228»

«Агора» и «Зона права» помогут пострадавшим от произвола по наркоделам
Для этого правозащитники запустили проект «Фабрика 228»

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят

«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия. Туда можно жаловаться на полицию

Организация расскажет, что делать пострадавшим, которые не получили помощи

«Зона права» открыла горячую линию для жертв домашнего насилия. Туда можно жаловаться на полицию
Организация расскажет, что делать пострадавшим, которые не получили помощи