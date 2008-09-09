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Велосипеды
Дождь и велосипед – две вещи несовместимые?
Если промокнуть летом можно было с лёгким сердцем и без последствий для здоровья, то делать это осенью чревато как минимум насморком.
Велосипеды
Дождь и велосипед – две вещи несовместимые?
Если промокнуть летом можно было с лёгким сердцем и без последствий для здоровья, то делать это осенью чревато как минимум насморком.
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