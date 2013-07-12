Менеджмент
С первого взгляда: Где знакомятся бизнес-партнёрыHopes & Fears собрал 5 историй про то, как неожиданные знакомства становятся началом нового бизнеса.
Менеджмент
С первого взгляда: Где знакомятся бизнес-партнёры Hopes & Fears собрал 5 историй про то, как неожиданные знакомства становятся началом нового бизнеса.
Эксперимент
Краш-тест: Станет ли Zoon.ru популярным рекомендательным сервисом?В рубрике «Краш-тест» мы проверяем на прочность новые проекты, задавая их основателям самые неудобные вопросы. В очередном выпуске — рекомендательный сервис Zoon.ru и Илья Мутовин.
Эксперимент