Zvooq подал иск к «Яндексу» на 29 миллионов долларов
Причина — «нарушения письменных договоренностей» о запрете «Яндексу» нанимать сотрудников Zvooq
Zvooq подал иск к «Яндексу» на 29 миллионов долларов Причина — «нарушения письменных договоренностей» о запрете «Яндексу» нанимать сотрудников Zvooq
Развитие «Яндекс.Дзена», игры от Mail.Ru Group и патенты Yahoo!
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие «Яндекс.Дзена», игры от Mail.Ru Group и патенты Yahoo! Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые дорогие китайские бренды, групповые чаты в Twitter и iPhone для геймеров
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые дорогие китайские бренды, групповые чаты в Twitter и iPhone для геймеров Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Zvooq привлёк 20 миллионов долларов на интеграцию с другими продуктами
Инвесторами выступили интернет-магазин «Юлмарт» и финский инвестфонд Essedel Capital
Zvooq привлёк 20 миллионов долларов на интеграцию с другими продуктами Инвесторами выступили интернет-магазин «Юлмарт» и финский инвестфонд Essedel Capital
Dream Industries хочет продать «Теории и практики» и Exchang.es
Стоимость обоих проектов оценивается в 4 миллиона долларов
Dream Industries хочет продать «Теории и практики» и Exchang.es Стоимость обоих проектов оценивается в 4 миллиона долларов
Dream Industries будет продавать аудиорекламу
Размер этого рынка в России оценивается в 1–1,5 млрд рублей
Dream Industries будет продавать аудиорекламу Размер этого рынка в России оценивается в 1–1,5 млрд рублей
Продукты Bookmate и Zvooq могут появиться в «Юлмарте»
На базе интернет-магазина планируется создать мультиплатформу для распространения цифрового контента
Продукты Bookmate и Zvooq могут появиться в «Юлмарте» На базе интернет-магазина планируется создать мультиплатформу для распространения цифрового контента
Музыкальный сервис Zvooq выпустил мобильное приложение
Отечественный музыкальный сервис Zvooq обзавёлся собственным мобильным приложением.
Музыкальный сервис Zvooq выпустил мобильное приложение Отечественный музыкальный сервис Zvooq обзавёлся собственным мобильным приложением.
За 60 рублей в месяц мобильное приложение Zvooq позволит прослушать до 210 альбомов
При этом они будут доступны даже в офлайн-режиме
За 60 рублей в месяц мобильное приложение Zvooq позволит прослушать до 210 альбомов При этом они будут доступны даже в офлайн-режиме
«Билайн» запустил собственный музыкальный сервис
Доступ к библиотеке музыкальных записей, предназначенной исключительно для абонентов «Билайна», осуществляется в онлайн-режиме. Весь задействованный при этом трафик не тарифицируется