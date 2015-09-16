На сайте с 26 августа 2015
Если с хранилищем заключить долгосрочный договор, то цена в месяц будет меньше. В среднем около 1000 рублей. Гараж кажется более выгодным решением, но там нужно платить коммунальные платежи и решать самостоятельно все проблемы, например, если гараж затопит весной. Тем более, в гаражах обычно круглый год сыро, это не подходит для хранения мебели, например. И еще это менее выгодно для тех, кому нужно маленькое протранство или удобный склад на короткий срок. В любом случае хорошо, что у нас есть варианты:)
Если с хранилищем заключить долгосрочный договор, то цена в месяц будет меньше. В среднем около 1000 рублей. Гараж кажется более выгодным решением, но там нужно платить коммунальные платежи и решать самостоятельно все проблемы, например, если гараж затопит весной. Тем более, в гаражах обычно круглый год сыро, это не подходит для хранения мебели, например. И еще это менее выгодно для тех, кому нужно маленькое протранство или удобный склад на короткий срок. В любом случае хорошо, что у нас есть варианты:)