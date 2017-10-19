Анастасия Андреева
На сайте с 28 сентября 2015
Взрыв в петербургском метро: что известно к этому часу
Эта информация (о якобы бесхозной сумке) уже официально опровергнута НАК http://www.the-village.ru/village/city/situation/261560-vtoraya-bomba
28 октября
«Фоточка» взята из гугл-картинок, а за мат у нас тут банят. Являетесь ли представителем «Известий»? Если я убежусь, что она была изначально опубликована на сайте издания, я добавлю подпись.
13 октября
Спасибо, поправили
«Американская история преступлений» из последнего мне понравилась