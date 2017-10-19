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АА

Анастасия Андреева

На сайте с 28 сентября 2015

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Сирики

«Американская история преступлений» из последнего мне понравилась

Взрыв в петербургском метро: что известно к этому часу

Эта информация (о якобы бесхозной сумке) уже официально опровергнута НАК http://www.the-village.ru/village/city/situation/261560-vtoraya-bomba

28 октября

«Фоточка» взята из гугл-картинок, а за мат у нас тут банят. Являетесь ли представителем «Известий»? Если я убежусь, что она была изначально опубликована на сайте издания, я добавлю подпись. 

13 октября

Спасибо, поправили