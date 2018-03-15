Лена Верещагина
На сайте с 7 октября 2015
Сколько на самом деле стоит бургер
Согласна с вами, поэтому термин "наценка" в двух комментариях поменяла на "маржа". Так вернее будет.
На что живут матери-одиночки
С героиней можно связаться в Whatsapp: 89650299939 (Анна). Спасибо всем откликнувшимся заранее)
На что живут матери-одиночки
@yourlook_shop?
На что живут матери-одиночки
Недолгий гуглеж подсказывает, что она там работает консультантом
На что живут матери-одиночки
Просто раз она проценты с продаж покупает, желающие ей помочь могли бы, в том числе, и что-то там купить. Поэтому и спросила.
На что живут матери-одиночки
*получает
На что живут матери-одиночки
+ инстаграм @Annylyubimova
Это ложное ощущение.