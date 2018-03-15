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ЛВ

Лена Верещагина

На сайте с 7 октября 2015

Комментарии31
Темы0
Посты245
Коротко0
На что живут главы московских округов

Это ложное ощущение.

Сколько на самом деле стоит бургер

Согласна с вами, поэтому термин "наценка" в двух комментариях поменяла на "маржа". Так вернее будет. 

На что живут матери-одиночки

С героиней можно связаться в Whatsapp: 89650299939 (Анна). Спасибо всем откликнувшимся заранее)

На что живут матери-одиночки

@yourlook_shop?

На что живут матери-одиночки

Недолгий гуглеж подсказывает, что она там работает консультантом

На что живут матери-одиночки

Просто раз она проценты с продаж покупает, желающие ей помочь могли бы, в том числе, и что-то там купить. Поэтому и спросила.

На что живут матери-одиночки

*получает

На что живут матери-одиночки

+ инстаграм @Annylyubimova