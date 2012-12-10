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TJ

tellier jr

На сайте с 4 ноября 2007

Комментарии28
Темы0
Посты1
Коротко0
Люди в городе: Посетители концерта Lady Gaga в Москве и Петербурге

мрак

Коробка передач: 13 торговых автоматов

на курском вокзале стоял автомат с хот-догами

Квартира недели (Москва)

где же вид из окна?

Квартира недели (Москва)

кич

Прохладительные напитки: 10 видов холодного кофе

тай-кофе в кофемании лучше, чем в кофеине

В Москве появилась сеть рыбного фастфуда Nordsee

В Германии еда там почему-то все время очень холодная.

Квартира недели (Петербург)

стены — кайф

Почему Victor&Rolf больше никогда не приедут в Москву

epic fail

Эльфы 80-го уровня на «Игромире»

Про таксистов лучше было.

Новый офис Facebook

видать, нефигово так бабло стригут

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