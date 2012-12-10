tellier jr
На сайте с 4 ноября 2007
Коробка передач: 13 торговых автоматов
на курском вокзале стоял автомат с хот-догами
Квартира недели (Москва)
где же вид из окна?
Прохладительные напитки: 10 видов холодного кофе
тай-кофе в кофемании лучше, чем в кофеине
В Москве появилась сеть рыбного фастфуда Nordsee
В Германии еда там почему-то все время очень холодная.
Квартира недели (Петербург)
стены — кайф
Эльфы 80-го уровня на «Игромире»
Про таксистов лучше было.
Новый офис Facebook
видать, нефигово так бабло стригут
мрак