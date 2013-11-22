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Алексей Быстров

На сайте с 13 мая 2008

Комментарии32Темы1Посты2
Коротко0
Петербургские повести: Библиотека имени Гоголя после реконструкции

а где можно купить вот такую будку? http://lamcdn.net/the-village.ru/post_image-image/eI6RkKVS0CojS0G6xKlRZw.jpg

Как это работает: Платная парковка в пределах Бульварного кольца

У кого-нибудь работает iOS приложение?

Есть вопрос: «Что будет, если поднести к глазу включённый пылесос?»

омгомгомг спасибо, ребята, я ждал этого момента всю жизнь

Планы на весну: 6 новых кафе-баров Петербурга

the hat — очень хорошо

Новое место (Петербург): «Общество чистых тарелок»

сходил дважды, в первый раз вообще всё классно было: бургеры хорошие (грибной крем-суп не очень, но бог с ним), цены более чем разумные, персонал приятный, интерьер тоже. а вот второй раз, боюсь, был последним еще на долго: полтора часа ждал жалкие котлеты с гречкой, которую в итоге даже не солили, салат из мытых деревянных помидоров и сыра принесли еще минут через 40 — на десерт видимо. в общем 3 часа на не вкусный остывший обед поданный в обратном порядке это перебор, и девочек-официанток, прячущих глаза жалко очень. примерно так же обслужили еще пятерых моих друзей, ну в общем хрен знает

Где в Петербурге можно круто постричься?

В Тони и Гае на Казанской, у мастера Ани Тимофеевой, стригусь у нее уже несколько лет, круче никого нет )

Хорошие места под Петербургом

Какой доставкой еды в Петербурге вы пользуетесь?

Я бы дополнил вопрос, какой дотавкой еды вы вообще пользуетесь в Питере?

 

Вот мой список:

— пицa: Папа Джонс

— вок: Вокер

— суши: Вагаси (6 филадельфий за 600 рублей — их конек)

Сколько вы готовы платить за парковку?

и чтоб платить за раз можно было только за 4-5 часов

Офис недели (Киев): MacPaw

чуваки делают классный продукт и держат марку с кастомер сервисом! пацаны, так держать

Какой доставкой еды в Петербурге вы пользуетесь?

Согласен. Отредактировал.

Как это работает: Платная парковка в пределах Бульварного кольца

У меня работает) уже месяц как. однако, пополнять счет - адский ад. 

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