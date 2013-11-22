Алексей Быстров
На сайте с 13 мая 2008
У кого-нибудь работает iOS приложение?
омгомгомг спасибо, ребята, я ждал этого момента всю жизнь
the hat — очень хорошо
сходил дважды, в первый раз вообще всё классно было: бургеры хорошие (грибной крем-суп не очень, но бог с ним), цены более чем разумные, персонал приятный, интерьер тоже. а вот второй раз, боюсь, был последним еще на долго: полтора часа ждал жалкие котлеты с гречкой, которую в итоге даже не солили, салат из мытых деревянных помидоров и сыра принесли еще минут через 40 — на десерт видимо. в общем 3 часа на не вкусный остывший обед поданный в обратном порядке это перебор, и девочек-официанток, прячущих глаза жалко очень. примерно так же обслужили еще пятерых моих друзей, ну в общем хрен знает
В Тони и Гае на Казанской, у мастера Ани Тимофеевой, стригусь у нее уже несколько лет, круче никого нет )
Я бы дополнил вопрос, какой дотавкой еды вы вообще пользуетесь в Питере?
Вот мой список:
— пицa: Папа Джонс
— вок: Вокер
— суши: Вагаси (6 филадельфий за 600 рублей — их конек)
и чтоб платить за раз можно было только за 4-5 часов
чуваки делают классный продукт и держат марку с кастомер сервисом! пацаны, так держать
Согласен. Отредактировал.
У меня работает) уже месяц как. однако, пополнять счет - адский ад.
а где можно купить вот такую будку? http://lamcdn.net/the-village.ru/post_image-image/eI6RkKVS0CojS0G6xKlRZw.jpg