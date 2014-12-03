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Лиза Мороз

На сайте с 5 ноября 2007

Комментарии36
Темы0
Посты1
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Где купить женскую куртку: 9 вариантов от 4 до 115 тысяч рублей

Ну как же вы забыли петербургскую марку Extra с ее классными зимними куртками?! http://youthstore.ru/c/women/clothes/warm-jackets

В Петербурге установят бэби-бокс для оставленных младенцев

рождает смешанные чувства...

Квартира недели: Чистые Пруды

действительно приятная крартира

Route66 & 1361 доллар в мае 2010

Два года назад также ехали через всю америку на двух минивэнах. Две недели было мало..

В Петербурге больше не будет «Афиши»

я слышала,что журнал уйдет в онлайн версию - более жирную чем сейчас. а так, конечно, это полный провал. значит в этом городе не только некуда ходить, но и не о чем писать

Виноградные улитки

а я люблю

Стокгольмское чудо-метро

меня больше удивило,что 90 % комментирующих открыли для себя нечто новое.

Самые дорогие отели мира

Я бы выбрала President Wilson

Пищевые привычки – где моё, а где чужое?

извините конечно, но без итальянщины не представляю свою жизнь – чтобы там не говорили про «тупо моду».

Стокгольмское чудо-метро

а что тут удивительного? посты на то и существуют, чтобы узнавать что-то новое. разве нет?! ))
к тому же я сама случайно узнала об этом метро, именно поэтому и разместила этот пост. чтобы поделиться.

Стокгольмское чудо-метро

Просто для жителей Петербурга Швеция - это заграница на пол-шишечки))

В Петербурге больше не будет «Афиши»

Думаете, что в Питере некуда ходить?

В Петербурге больше не будет «Афиши»

забавная у вас логика. если некому писать, значит писать не о чем.

В Петербурге больше не будет «Афиши»

я не думаю, а делаю выводы из происходящего.

Где купить женскую куртку: 9 вариантов от 4 до 115 тысяч рублей

Очень симпатичные (и длинные, что редкость!), но в морозы явно не согреют. 

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