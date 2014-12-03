Лиза Мороз
На сайте с 5 ноября 2007
рождает смешанные чувства...
действительно приятная крартира
Два года назад также ехали через всю америку на двух минивэнах. Две недели было мало..
я слышала,что журнал уйдет в онлайн версию - более жирную чем сейчас. а так, конечно, это полный провал. значит в этом городе не только некуда ходить, но и не о чем писать
а я люблю
меня больше удивило,что 90 % комментирующих открыли для себя нечто новое.
Я бы выбрала President Wilson
извините конечно, но без итальянщины не представляю свою жизнь – чтобы там не говорили про «тупо моду».
а что тут удивительного? посты на то и существуют, чтобы узнавать что-то новое. разве нет?! ))
к тому же я сама случайно узнала об этом метро, именно поэтому и разместила этот пост. чтобы поделиться.
Просто для жителей Петербурга Швеция - это заграница на пол-шишечки))
Думаете, что в Питере некуда ходить?
забавная у вас логика. если некому писать, значит писать не о чем.
я не думаю, а делаю выводы из происходящего.
Очень симпатичные (и длинные, что редкость!), но в морозы явно не согреют.
Ну как же вы забыли петербургскую марку Extra с ее классными зимними куртками?! http://youthstore.ru/c/women/clothes/warm-jackets