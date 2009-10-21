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ЕЛ

Елена Лебедева

На сайте с 15 мая 2008

Комментарии58
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Посты5
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Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть)

Боже мой, откуда в вас столько злобы вообще.

Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть)

в моей пахлаве три тоненьких словя, которые чередуются с орехами, которые в центре каждого ромбика, смазанные сиропом с мускатным орехом и кардамоном. На фото видно только верх и разреза, где слои и пр. вы не видите, поэтому перед тем как судить есть в ней слои и орехи с сиропом или нет нужно было прочитать рецепт.

Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть)

вы главное подальше от булочного отдела, поближе к бакалейному :)

Лучшие на свете питы своими руками!

Пожалуйста, я тоже всячески приветствую натуральное хозяйство, а то мы свои вкусовые рецепторы забиваем магазинной туфтой с консервантами-коагулянтами ) И так не только ж в еде, когда хлеб начинаешь печь и взгляд на мир меняется )

Пудинг-ириска

диеты и правда бессмысленное зло, когда в мире так много вкусного ) переходите на спорт!

Я хочу Тирамису!

ну если заменить дамские пальчики кусками маффинов, а маскарпоне - филадельфией, то это уже вообще не тирамису, а что попало...

-Я вернусь быстрее, чем ты скажешь «черничный пирог»

быстро и просто, думаю, наверняка, очень вкусно! Спасибо, утащу в пост-диетное меню )

Птичье молоко

Да, смотрите, главное переждать и раньше времени из формы не вытаскивать иначе опадет.

Птичье молоко

http://www.suharevka.ru/
магазин с профессиональным оборудованием для ресторанов и пр. очень большой выбор. есть розничный магазин на Савеле

Бретонский пирог с клюквой и антоновкой

Вы бы ссылочку еще на автора рецепта и фотографий поставили и было бы вообще замечательно, а то как-то не честно получается.

http://chadeyka.livejournal.com/96484.html#cutid1

Бретонский пирог с клюквой и антоновкой

Хотя смотрю вам не впервой…

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