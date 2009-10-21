Елена Лебедева
На сайте с 15 мая 2008
в моей пахлаве три тоненьких словя, которые чередуются с орехами, которые в центре каждого ромбика, смазанные сиропом с мускатным орехом и кардамоном. На фото видно только верх и разреза, где слои и пр. вы не видите, поэтому перед тем как судить есть в ней слои и орехи с сиропом или нет нужно было прочитать рецепт.
вы главное подальше от булочного отдела, поближе к бакалейному :)
Пожалуйста, я тоже всячески приветствую натуральное хозяйство, а то мы свои вкусовые рецепторы забиваем магазинной туфтой с консервантами-коагулянтами ) И так не только ж в еде, когда хлеб начинаешь печь и взгляд на мир меняется )
диеты и правда бессмысленное зло, когда в мире так много вкусного ) переходите на спорт!
ну если заменить дамские пальчики кусками маффинов, а маскарпоне - филадельфией, то это уже вообще не тирамису, а что попало...
быстро и просто, думаю, наверняка, очень вкусно! Спасибо, утащу в пост-диетное меню )
Да, смотрите, главное переждать и раньше времени из формы не вытаскивать иначе опадет.
http://www.suharevka.ru/
магазин с профессиональным оборудованием для ресторанов и пр. очень большой выбор. есть розничный магазин на Савеле
Вы бы ссылочку еще на автора рецепта и фотографий поставили и было бы вообще замечательно, а то как-то не честно получается.
Хотя смотрю вам не впервой…
Боже мой, откуда в вас столько злобы вообще.