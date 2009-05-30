Дима ledmi
На сайте с 16 мая 2008
вкус прям делишз))
спасибо..
только масло немного много..
думаю 2е ложки самый раз.
Да, по-моему, для спокойного передвижения по городу это то, что нужно.
а для более и менее быстрой езды?
у меня просто выбор.
либо с рулем выше сиденья, либо все на уровне.
Мне удобно, но это конечно нужно дело привычки каждого. Если собираешься ездить по городу, то лучше, чтобы была прямая посадка и руль выше сидения - спортивная посадка уменьшает обзор и спина устает: то едешь, то стоишь на светофорах.
тогда получается, что для дальних поездок лучше когда прямая посадка?
ну т.е. для туризма например.
...Из соображений большой продолжительности езды, седло не должно быть жестким и узким, из разряда тех, что обычно устанавливаются на кросс-кантрийные велосипеды. Оно должно быть удобным именно для вас, скорее из тех, что устанавливаются на гибридные велосипеды. В виду не очень высокой интенсивности движения в длительных походах, не стоит гнаться за низкой посадкой, иначе будут больше уставать предплечья и кисти рук. Руль необходим обеспечивающий несколько положений рук. Например, на прямой руль стоит поставить рога...
Вот здесь больше: http://agbike.spb.ru/select/travel_bike.html
спасибо огромное
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91529&modelid=1574585&clid=502
я решил остановить выбор на этом велосипеде
бери Manhattan Smoothie он куда красивее, и удобнее, из за небольшого выноса педалей вперед. Поверь, у меня такой был.
он для туризма пойдет?
для дальних поездок.
а вот этот Manhattan Smoothie , он не будет мне великоват? или есть разные размеры?
а удобно быстро ездить, когда педали чуть вынесены вперед?
На счет туризма честно ничего сказать не могу, потаму что им не занимаюсь, и какие нагрузки там сказать не могу.
И вообще это прогулочный велосипед)
ДА, но 60 км по москве на нем сделать не проблема, по собственному опыту знаю.
Быстро ездить? У тебя по ссылке прогулочный велосипед, брат так сказать манхетана, только не красивый. ТО есть ты выбрал прогулочный вел, а что бы быстро ездить тебе шоссейник нужен. НО шоссейник, это ноющая спина, затекшая шея, и уставшие руки.
А вынесеные вперед немного педали прибавляют комфорта. Велик мега удобный.
а вообще возможно найти велосипед, на котором можно долго ездить,но иногда быстро.этакий гибрид?
просто на харо, есть амортизаторы, есть 24 скорости.но плюс к этому, широкое сидение и руль разгружает спину.
тебе удобно, когда руль выше сидения?