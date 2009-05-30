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Екатеринбург
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ДL

Дима ledmi

На сайте с 16 мая 2008

Комментарии29
Темы0
Посты1
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My Bicycle & Me

тебе удобно, когда руль выше сидения?

Опасный Кружечный Кекс

вкус прям делишз))
спасибо..

только масло немного много..
думаю 2е ложки самый раз.

My Bicycle & Me

Да, по-моему, для спокойного передвижения по городу это то, что нужно.

My Bicycle & Me

а для более и менее быстрой езды?

у меня просто выбор.
либо с рулем выше сиденья, либо все на уровне.

My Bicycle & Me

Мне удобно, но это конечно нужно дело привычки каждого. Если собираешься ездить по городу, то лучше, чтобы была прямая посадка и руль выше сидения - спортивная посадка уменьшает обзор и спина устает: то едешь, то стоишь на светофорах.

My Bicycle & Me

тогда получается, что для дальних поездок лучше когда прямая посадка?

My Bicycle & Me

ну т.е. для туризма например.

My Bicycle & Me

...Из соображений большой продолжительности езды, седло не должно быть жестким и узким, из разряда тех, что обычно устанавливаются на кросс-кантрийные велосипеды. Оно должно быть удобным именно для вас, скорее из тех, что устанавливаются на гибридные велосипеды. В виду не очень высокой интенсивности движения в длительных походах, не стоит гнаться за низкой посадкой, иначе будут больше уставать предплечья и кисти рук. Руль необходим обеспечивающий несколько положений рук. Например, на прямой руль стоит поставить рога...

Вот здесь больше: http://agbike.spb.ru/select/travel_bike.html

My Bicycle & Me

спасибо огромное

My Bicycle & Me

http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91529&modelid=1574585&clid=502

я решил остановить выбор на этом велосипеде

My Bicycle & Me

бери Manhattan Smoothie он куда красивее, и удобнее, из за небольшого выноса педалей вперед. Поверь, у меня такой был.

My Bicycle & Me

он для туризма пойдет?
для дальних поездок.
а вот этот Manhattan Smoothie , он не будет мне великоват? или есть разные размеры?

My Bicycle & Me

а удобно быстро ездить, когда педали чуть вынесены вперед?

My Bicycle & Me

На счет туризма честно ничего сказать не могу, потаму что им не занимаюсь, и какие нагрузки там сказать не могу.
И вообще это прогулочный велосипед)

My Bicycle & Me

ДА, но 60 км по москве на нем сделать не проблема, по собственному опыту знаю.

My Bicycle & Me

Быстро ездить? У тебя по ссылке прогулочный велосипед, брат так сказать манхетана, только не красивый. ТО есть ты выбрал прогулочный вел, а что бы быстро ездить тебе шоссейник нужен. НО шоссейник, это ноющая спина, затекшая шея, и уставшие руки.
А вынесеные вперед немного педали прибавляют комфорта. Велик мега удобный.

My Bicycle & Me

а вообще возможно найти велосипед, на котором можно долго ездить,но иногда быстро.этакий гибрид?

просто на харо, есть амортизаторы, есть 24 скорости.но плюс к этому, широкое сидение и руль разгружает спину.