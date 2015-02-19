Elisabetta Glu
На сайте с 6 ноября 2007
Такое ощущение, что статья написана для пиара сайта знакомств Fotostrana. Работаю в интернетах много лет, 1й раз слышу. Меньше года назад LovePlanet.ru были на 1м месте среди dating сайтов))
Нравится! Заминусуете, ну, да пофиг. Тут каблуки нужны, чтобы ноги смотрелись стройнее.
Нравится внешний вид и яркий типаж. Только вот печатка - ужас.
Матвей и Тася - прелестные.
Как можно жить без кухни? Ведь вкусная домашняя еда - это так классно.
И странная деревяшка на кровати. Хозяин квартиры ее обнимает во сне?
Прекрасный внешний вид, и в пир и в мир. Все со вкусом, по-мужски, без лишних деталей.
Красиво. Но волка жалко:(
Бадди мега крутой. Обожаю его шоу и всю его большую итальянскую семью)) Когда-нибудь обязательно побываю в его кондитерской и налопаюсь вкусный тортов)
Михаил такой агрессивный. Его девушка - святая.
Верно подметили.
Ну это Виктору спасибо. Новоиспеченному "агенту ЦРУ" :-О
типичный москвич просто
легко вывезти человека из москвы, сложнее вывезти москву из человека;)
Печатка скорее его изюминка )
Ужас, если человек сам купил и носит ее. А если подарок от близкого человека - все нормально.
среди бесконечного сонма воручнов и нытиков единственный здравый отклик
У меня тоже сразу такие мысли возникли. Никогда о таком проекте не слышала)
Деревяшка на кровати может быть подставкой под ноут, чтобы не грелся, например. Но тут главное придраться, да.
Домашнюю еду можно поесть не только дома. Да и можно предположить, что человеку просто некогда готовить.
Интересно, а если бы он в 90-ых не ходил пешком под стол, а был бы постарше, его б тоже закопали в пакетах "за кольцом"? С его отношением к людям, я бы не удивился.
25 лет, уличный художник, пффф.
да он такой же пидор бездельник, только без лонгборда и с мамкой в другом городе.
знакомые у него тут не задержались, а он задержался. бог.
Как слышу этот вопрос, сразу в голове: Доктор Лиза и моя мама.