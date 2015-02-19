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EG

Elisabetta Glu

На сайте с 6 ноября 2007

Комментарии135
Темы0
Посты7
Коротко0
Кого уважаете из известных современников?

Как слышу этот вопрос, сразу в голове: Доктор Лиза и моя мама. 

Самые популярные сайты среди россиян

Такое ощущение, что статья написана для пиара сайта знакомств Fotostrana. Работаю в интернетах много лет, 1й раз слышу. Меньше года назад LovePlanet.ru были на 1м месте среди dating сайтов)) 

Нина Квасняк, менеджер по связям с общественностью

Нравится! Заминусуете, ну, да пофиг. Тут каблуки нужны, чтобы ноги смотрелись стройнее. 

Юрий Подладчиков, спортсмен, олимпийский чемпион по хафпайпу

Нравится внешний вид и яркий типаж. Только вот печатка - ужас. 

Дети о своих любимых местах в Москве

Матвей и Тася - прелестные. 

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Как можно жить без кухни? Ведь вкусная домашняя еда - это так классно.

И странная деревяшка на кровати. Хозяин квартиры ее обнимает во сне?

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Кондитер Бадди Валастро: «Мои торты действительно классные»

Бадди мега крутой. Обожаю его шоу и всю его большую итальянскую семью)) Когда-нибудь обязательно побываю в его кондитерской и налопаюсь вкусный тортов) 

Кто и зачем переезжает из Москвы в Петербург

Михаил такой агрессивный. Его девушка - святая. 

Кто и зачем переезжает из Москвы в Петербург

Верно подметили. 

Кто и зачем переезжает из Москвы в Петербург

Ну это Виктору спасибо. Новоиспеченному "агенту ЦРУ" :-О

Кто и зачем переезжает из Москвы в Петербург

типичный москвич просто
легко вывезти человека из москвы, сложнее вывезти москву из человека;)

Студия без кухни на Комендантском
комментарий удалён
Юрий Подладчиков, спортсмен, олимпийский чемпион по хафпайпу

Печатка скорее его изюминка )

Юрий Подладчиков, спортсмен, олимпийский чемпион по хафпайпу

Ужас, если человек сам купил и носит ее. А если подарок от близкого человека - все нормально.

Студия без кухни на Комендантском

среди бесконечного сонма воручнов и нытиков единственный здравый отклик

Самые популярные сайты среди россиян

У меня тоже сразу такие мысли возникли. Никогда о таком проекте не слышала)

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Деревяшка на кровати может быть подставкой под ноут, чтобы не грелся, например. Но тут главное придраться, да.

Домашнюю еду можно поесть не только дома. Да и можно предположить, что человеку просто некогда готовить.

Кто и зачем переезжает из Москвы в Петербург

 Интересно, а если бы он в 90-ых не ходил пешком под стол, а был бы постарше, его б тоже закопали в пакетах "за кольцом"? С его отношением к людям, я бы не удивился.

Кто и зачем переезжает из Москвы в Петербург

25 лет, уличный художник, пффф.

да он такой же пидор бездельник, только без лонгборда и с мамкой в другом городе.

знакомые у него тут не задержались, а он задержался. бог.

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