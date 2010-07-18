Юлия Бутт
На сайте с 12 октября 2009
Я вообще не понимаю каким образом можно было в один ряд с остальными представителями поставить Окуджаву?
Из каких таких сооброжений рядом со Зверевым и Собчак Окуджава?
Ой порадовали! рецептик удивительно прост и элегантен в исполнении!
Приготовила и влюбилась))))
Наконец то в Питере настоящий снег! Пойду вылеплю снеговика! Спасибо за вдохновение!
Я употребляю глутамат нантрия уже наверное лет - 10 толстым гомосексуалистом еще пока не стала! Его добавляют во все корейские салаты которые вы в супермаркетах и на рынках покупаете. Там же он и продается под названием Аджино мото))) Отличная приправа! Необыкновенно абгрейдит вкус даже старого доброго борща, я не говорю уже о том, что для приготовления морковки "по корейски он просто не заменим!
Ум,,, лимонный...вкусно!!!
Очень мило, только хочется без фарша!
Судя по тому? что меня так заминусовали сушки мои вам не понравились!
Впредь обязуюсь выкладывать столь не аппетитные на вид, но очень вкусные дружественные блюда! Без фотошопа!
Да уж! Мои тоже минут за 10 все уничтожили!
ОЙ! Это мое хитовое блюдо! Варю его постоянно по заявкам друзей! Маленький секрет для такого супа обжарку из лука и морковки нужно обязательно на сливочном масле делать! И еще туда очень вкусно шампиньоны добавлять и красный и желтый перчик и зелень! На девишник готовлю без мяса! если приходят друзья муЖского пола добавляю ветчину! На кастрюли объемом 3 литра я беру 4 сырка Дружба за 10 рублей в бюджетном варианте, либо небольшая коробочка плавленного сыра виола Viola в варианте - шик!%)))
да-да, взаимно)) мой мужчина просто обожает:-)
и добавляю тоже самое....когда для девочек, то с грибочками, потому что мужчина еще как-то не особо привык к шампиньонам..ему б ветчинки :-)
я думаю юля это один из тех людей которыйй пристрастился к мононатриевой соли как каждый человек на земле пристрастился к хлориду натрия (обычная соль). такие тенденции - норма. без глутамата еда становится пресной для пристрастившихся, ну как и вся еда без хлорида натрия для всех )
Можно, если попросить художников нарисовать человека, который по их мнению является символом современной Москвы. Здесь как раз тот случай
Ну хорошо, что Ваш художник Высоцкого не вспомнил! Тоже можно было бы в один ряд запихать.
это мнения разных людей
вообще не к месту претензия ИМХО, как можно автора статьи осуждать в том, что он записывает цитаты разных людей на улице. Сколько людей столько и мнений...тут никто не говорит, что все эти "символы" на самом деле отвечают вашему или моему представлению о символе Москвы, я согласен что, ряд получился слишком несуразный, так надо смотреть на это не как на единое целое. Автор сделал бы огромную ошибку, если бы начал оценивать эти высказывания художников.
Мысли иногда сбиваются. Авторы, конечно, не виноваты.
Просто печально, что Б. О. единственный из списка, кого ХОТЕЛОСЬ бы назвать символом.
А вы знаете поучаствовать в процессе украшения этого двора может каждый!
вторник, четверг, суббота с 15-00 до 20-00! В течении всег лета совершенно бесплатно! И потом приводить сюда своих друзей и показывать...