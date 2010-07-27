Olesya Grechko
На сайте с 12 октября 2009
Дааа! Пхи-пхи очень красивый остров! Но в двоем там быстро станет скучно. Большая компания австралийских тук-туков, то что надо.))
….))) это сумочка с первой партии, и уже увидела Азию))
Интересно, но не шокирующее…а хотелось именно быть в шоке..))
Вообще не очень дорого, мы все заранее покапали внутренние перелеты, например, обошлись всего в 200$.
Поездка длилась чуть меньше месяца, дольше всего были на Бали – 8 дней, потом на Пхи-пхи – 5 дней, в Бангкоке, Джакарте, Сингапуре по 2-3 дня.
Оооо…Шанхай, интересно!)..а Бали х..ня, будь готов к сингапурским ценам))…
Лучше на океан…
Это Азия одевает? Ох, там шмотками можно разжиться по дешёвым ценам...
Дааа, шмоток там ооочень много, и ооочень дешевых.
А торба наша))).
Да,да! Бали полная х..ня! На Бали смотреть нечего. Осматривать достопримечательности поезжайте в Шанхай, Тайланд, Турцию. Оставьте Бали сёрферам...
ну не знаааю...нам вдвоем оттуда вылезать не хотелось)
ужассс!((