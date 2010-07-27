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Olesya Grechko

На сайте с 12 октября 2009

Комментарии8
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Офис недели

ужассс!((

Бангкок-Джакарта-Бали-Сингапур-Пхи-Пхи-Бангкок

Дааа! Пхи-пхи очень красивый остров! Но в двоем там быстро станет скучно. Большая компания австралийских тук-туков, то что надо.))

Бангкок-Джакарта-Бали-Сингапур-Пхи-Пхи-Бангкок

….))) это сумочка с первой партии, и уже увидела Азию))

Бангкок-Джакарта-Бали-Сингапур-Пхи-Пхи-Бангкок

Интересно, но не шокирующее…а хотелось именно быть в шоке..))

Бангкок-Джакарта-Бали-Сингапур-Пхи-Пхи-Бангкок

Вообще не очень дорого, мы все заранее покапали внутренние перелеты, например, обошлись всего в 200$.
Поездка длилась чуть меньше месяца, дольше всего были на Бали – 8 дней, потом на Пхи-пхи – 5 дней, в Бангкоке, Джакарте, Сингапуре по 2-3 дня.

Бангкок-Джакарта-Бали-Сингапур-Пхи-Пхи-Бангкок

Оооо…Шанхай, интересно!)..а Бали х..ня, будь готов к сингапурским ценам))…

Бангкок-Джакарта-Бали-Сингапур-Пхи-Пхи-Бангкок

Лучше на океан…

Бангкок-Джакарта-Бали-Сингапур-Пхи-Пхи-Бангкок

Это Азия одевает? Ох, там шмотками можно разжиться по дешёвым ценам...

Бангкок-Джакарта-Бали-Сингапур-Пхи-Пхи-Бангкок

Дааа, шмоток там ооочень много, и ооочень дешевых.
А торба наша))).

Бангкок-Джакарта-Бали-Сингапур-Пхи-Пхи-Бангкок

Да,да! Бали полная х..ня! На Бали смотреть нечего. Осматривать достопримечательности поезжайте в Шанхай, Тайланд, Турцию. Оставьте Бали сёрферам...

Бангкок-Джакарта-Бали-Сингапур-Пхи-Пхи-Бангкок

ну не знаааю...нам вдвоем оттуда вылезать не хотелось)