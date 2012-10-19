evil monkey
На сайте с 21 мая 2008
Перед тем как купить мопед я очень внимательно изучила ПДД для мопедистов. И так же столкнулась с правилами, которые логике никак не поддаются - например то же правило, что можно поворачивать только направо. Кроме этих нескольких исключении - всегда соблюдала правила и все прошлое лето с удовольствием каталась, никаких проблем не было. Водители машин на дороге попадались разные, но в основном это были доброжелательные люди.
Поддерживаю закон, чтобы права получали, но увы мы в России, снова будут их покупать и мало что изменится. К сожалению.
Вообще-то "Тарсема СинГха".
Какие умные однако: 8 обычных толстовок и одна запредельная, чтобы каждый высказал свое мнение по поводу той за 26 тысяч. Не было бы ее - не было бы ни одного комментария)
Молодцы)
Очень киношная квартира
сколько тут гомофобов понабралос. дорога им на одноклассники, здесь им нечего делать.
прекрасная квартира! просто мечта!
Шикарный офис и собака прекрасная!
Прекрасная квартира! Одна из лучших пока!
потрясающий офис!
а те, что говорят говно пусть попробуют сами хоть что-нибудь подобное сделать.
как прияяяяятно )))
спасибо вам!
ага
просто хозяйка тащит все с работы в дом)
а вся их одежда помещается в один комод?