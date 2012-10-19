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EM

evil monkey

На сайте с 21 мая 2008

Комментарии17
Темы0
Посты1
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Квартира недели (Москва)

а вся их одежда помещается в один комод?

Мнение: Михаил Кыштымов о правах для водителей скутеров

Перед тем как купить мопед я очень внимательно изучила ПДД для мопедистов. И так же столкнулась с правилами, которые логике никак не поддаются - например то же правило, что можно поворачивать только направо. Кроме этих нескольких исключении - всегда соблюдала правила и все прошлое лето с удовольствием каталась, никаких проблем не было. Водители машин на дороге попадались разные, но в основном это были доброжелательные люди.
Поддерживаю закон, чтобы права получали, но увы мы в России, снова будут их покупать и мало что изменится. К сожалению.

Фильмы недели: «Туринская лошадь», «Тираннозавр», «Женщина в черном», «Белоснежка: Месть гномов»

Вообще-то "Тарсема СинГха".

Вещи недели: 9 толстовок с капюшоном

Какие умные однако: 8 обычных толстовок и одна запредельная, чтобы каждый высказал свое мнение по поводу той за 26 тысяч. Не было бы ее - не было бы ни одного комментария)
Молодцы)

Квартира недели (Петербург)

Очень киношная квартира

Квартира недели (Петербург)

сколько тут гомофобов понабралос. дорога им на одноклассники, здесь им нечего делать.

Квартира недели

прекрасная квартира! просто мечта!

Офис недели: «Лофт Проект Этажи» (Петербург)

Шикарный офис и собака прекрасная!

Квартира недели

Прекрасная квартира! Одна из лучших пока!

Офис недели

потрясающий офис!
а те, что говорят говно пусть попробуют сами хоть что-нибудь подобное сделать.

Офис недели

как прияяяяятно )))
спасибо вам!

Квартира недели (Петербург)

ага
просто хозяйка тащит все с работы в дом)

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