Денис
На сайте с 21 мая 2008
Upside Down Cake Co. на Большой Грузинской, милее нет: http://www.upsidedowncake.ru/
UDC ясно-понятно.
В "Хорошие новости" пусть зайдут, там цены в два разы выше, чем в городе.
А где The Ego burger из CBBG76?
Такое ощущение, что он в трико
Отличный вариант - с куриной грудкой или бараньим фаршем
Прикол в том, что шеф-кондитер "американского" места НИКОГДА не была в США.
В Швейцарии очень понравилось на панорамном, просто чума
только тортик+чай =600 рублей не очень демократично)
а мы здесь собрались обсуждать кто куда ездил ?????я чего то не понимаю вас идидомой!!!!!может обсудим где вы НИКОГДА не были....
Просто очень странно "продвигать" кухню страны, которую ты никогда не пробовал... Или по картинкам изучил, поставил цены по 390 рублей за кусок торта, слепил его похоже и этого достаточно? Мне кажется важным знать вкус и традиции страны, как это делают Уильям Ламберти, Иван Шишкин и Айзек Корреа. А то получается как часто это бывает в Москве - дорого и ни о чем.
Подождите, вы что друг Нины? Откуда вы вообще берете весь этот бред? Вы завидуете? Или вы просто не рады новому месту? Таким высказыванием вы заработали право на чашку кофе от Айзека и т.д. Ваши слова видимо не случайны, если это так, вам нужно зайти в UPDC и т.д. и сказать; ребята дайте денег за мой pr!!! Если дадут 100$ то ВАШ труд оправдан, тогда всё понятно!!!
А если эти настоящие мужчины пошлют вас на хуй на русском, то увы ваш труд, это медвежья услуга!!!
Вы прикольно законнектились с двух аккаунтов)))
))) так получилось. Надеюсь вы меня услышали. Вам должны 100$ за pr.
В общем по отзывам в теме понятно, что место своих денег не стоит абсолютно, как и FF, где американо стоит конские 230 (!!!) рублей. А с вами мне все тоже понятно, многозадачный вы наш...
Ребята дайте денег IDIDOMOY - каждый по 100$ итого 300$. Может добреть начнёт ))))) Экономный вы наш!
IDIDOMOY - главное без обид, не правильно агитировать бесплатно, не забывайте спрашивать про свои 100$.
Денис, добрый день!
Вы деньги зарабатываете своим pr?
Или всё на добровольной основе?
100$ заплатили?
Марина, добрый и вам. Завидуете?
Нет, а чему завидовать? Просто pr у вас дешевый! Поэтому мне интересно, вам оплачивают или нет?
Никто не знает как он выглядит. Скрывают, боятся что уведут.
куда уведут? там одни вьетнамцы на кухне работают.
А где датский Københavns Havnebade? http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Harbour_Baths