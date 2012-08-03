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Денис

На сайте с 21 мая 2008

Комментарии109
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Посты2
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Иностранный опыт: 6 городских пляжей

А где датский Københavns Havnebade? http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Harbour_Baths

Посоветуйте милое заведение в Москве

Upside Down Cake Co. на Большой Грузинской, милее нет: http://www.upsidedowncake.ru/

В «Теремке» появились капкейки

UDC ясно-понятно.

Составные части: Сэндвич с домашним сыром, цукини и песто из грецких орехов из «Пропаганды»

Где фото повара?

Парковка в аэропорту Домодедово подешевела в два раза

В "Хорошие новости" пусть зайдут, там цены в два разы выше, чем в городе.

Между булок: Что внутри у самых больших московских бургеров, часть 2

А где The Ego burger из CBBG76?

По местам: Памятник Николаю Пилюгину

Такое ощущение, что он в трико

Составные части: Cэндвич с котлетой из говяжьего фарша из «Фермер Базара» в «Цветном»

Отличный вариант - с куриной грудкой или бараньим фаршем

Новое место: Кондитерская I Love Cake

Прикол в том, что шеф-кондитер "американского" места НИКОГДА не была в США.

РЖД запустит двухэтажные экспрессы

В Швейцарии очень понравилось на панорамном, просто чума

Посоветуйте милое заведение в Москве

только тортик+чай =600 рублей не очень демократично)

Новое место: Кондитерская I Love Cake

а мы здесь собрались обсуждать кто куда ездил ?????я чего то не понимаю вас идидомой!!!!!может обсудим где вы НИКОГДА не были....

Новое место: Кондитерская I Love Cake

Просто очень странно "продвигать" кухню страны, которую ты никогда не пробовал... Или по картинкам изучил, поставил цены по 390 рублей за кусок торта, слепил его похоже и этого достаточно? Мне кажется важным знать вкус и традиции страны, как это делают Уильям Ламберти, Иван Шишкин и Айзек Корреа. А то получается как часто это бывает в Москве - дорого и ни о чем.

Новое место: Кондитерская I Love Cake

Подождите, вы что друг Нины? Откуда вы вообще берете весь этот бред? Вы завидуете? Или вы просто не рады новому месту? Таким высказыванием вы заработали право на чашку кофе от Айзека и т.д. Ваши слова видимо не случайны, если это так, вам нужно зайти в UPDC и т.д. и сказать; ребята дайте денег за мой pr!!! Если дадут 100$ то ВАШ труд оправдан, тогда всё понятно!!!
А если эти настоящие мужчины пошлют вас на хуй на русском, то увы ваш труд, это медвежья услуга!!!

Новое место: Кондитерская I Love Cake
комментарий удалён
Новое место: Кондитерская I Love Cake

Вы прикольно законнектились с двух аккаунтов)))

Новое место: Кондитерская I Love Cake

))) так получилось. Надеюсь вы меня услышали. Вам должны 100$ за pr.

Новое место: Кондитерская I Love Cake

В общем по отзывам в теме понятно, что место своих денег не стоит абсолютно, как и FF, где американо стоит конские 230 (!!!) рублей. А с вами мне все тоже понятно, многозадачный вы наш...

Новое место: Кондитерская I Love Cake

Ребята дайте денег IDIDOMOY - каждый по 100$ итого 300$. Может добреть начнёт ))))) Экономный вы наш!
IDIDOMOY - главное без обид, не правильно агитировать бесплатно, не забывайте спрашивать про свои 100$.

Между булок: Что внутри у самых больших московских бургеров, часть 2

Денис, добрый день!
Вы деньги зарабатываете своим pr?
Или всё на добровольной основе?
100$ заплатили?

Между булок: Что внутри у самых больших московских бургеров, часть 2

Марина, добрый и вам. Завидуете?

Между булок: Что внутри у самых больших московских бургеров, часть 2

Нет, а чему завидовать? Просто pr у вас дешевый! Поэтому мне интересно, вам оплачивают или нет?

Составные части: Сэндвич с домашним сыром, цукини и песто из грецких орехов из «Пропаганды»

Никто не знает как он выглядит. Скрывают, боятся что уведут.

Составные части: Сэндвич с домашним сыром, цукини и песто из грецких орехов из «Пропаганды»

куда уведут? там одни вьетнамцы на кухне работают.

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