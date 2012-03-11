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АК

Алиса Кальянова

На сайте с 23 мая 2008

Комментарии4
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Балет Большого театра покажут онлайн

дорогие, припишите пожалуйста, что только в россии можно будет посмотреть трансляцию =/ а то у нас тут такое разочарование. русские в далеких странах кусают локти.

Рабочая группа: персонал Пикника «Афиши»

идея отл, но людей маловато

Новогодние обещания

хороший пост и люди приятные. когда будет очередной приступ какие-неприятные-люди-вокруг, буду открывать этот пост

хочется верить, что хотя бы треть вы правда встретили на улице)

Кто с кем встретит Новый год?

это типа "устыдитесь, если вы встречаете новый год дома и - не дай Бог! - с родителями"?

лукэтми - вполне себе информативный сайт, но подобные посты просто убивают. чур меня, чур