Алиса Кальянова
На сайте с 23 мая 2008
Рабочая группа: персонал Пикника «Афиши»
идея отл, но людей маловато
Новогодние обещания
хороший пост и люди приятные. когда будет очередной приступ какие-неприятные-люди-вокруг, буду открывать этот пост
хочется верить, что хотя бы треть вы правда встретили на улице)
Кто с кем встретит Новый год?
это типа "устыдитесь, если вы встречаете новый год дома и - не дай Бог! - с родителями"?
лукэтми - вполне себе информативный сайт, но подобные посты просто убивают. чур меня, чур
дорогие, припишите пожалуйста, что только в россии можно будет посмотреть трансляцию =/ а то у нас тут такое разочарование. русские в далеких странах кусают локти.