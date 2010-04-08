Яша
На сайте с 15 октября 2009
Прими участие в сладкой ярмарке - порадуй детей!
В Питере пока что, к сожалению, нет. По крайней мере, что касается нашей организации.
Прими участие в сладкой ярмарке - порадуй детей!
Спасибо за теплый комментарий. Я очень надеюсь, что люди откликнутся. Для таких семей это будет очень приятный сюрприз.
Праздник пройдет с 12.00 - 17.00. Заявить свое участие можно у меня в личке или по почте yana.mertsalova@gmail.com - понадобиться Ваша Фамилия и Имя (для пропуска на территорию праздника)и электронный адрес для связи накануне праздника