Кристина
На сайте с 24 мая 2008
aww! надеюсь это были добрые слезы.
Со всеми пунктами согласна, только добавлю, что мои изобретательные несовершеннолетние друзья купили себе fake ID на Coney Island, что и позволило им ни в чем себе не отказывать, я, к сожалению, побоялась рисковать. В Калифорнии, кстати, с этим намного проще. Моей любимой едой был Frozen Yogurt и bagels (они правда самые вкусные только в Нью-Йорке, так же как и пицца). Все остальные атрибуты питания оставляют желать лучшего, за исключением, конечно, ресторанов высокого класса, на которые почти не оставалось денег.
это были слезы от того что это так все мило черт побери!)Интересно было читать. Не люблю длинные истории, но эта оказалась очень увлекательно. Правда как-будто книжку путешественника прочитал! Вообщем я плакал потому, что не имею возможности путешествовать так как хочу и туда куда хочу!)
неожиданно было обнаружить себя на одной из фото, смутно тебя помню :)
друзья из Чикаго, н-кол-во постепенно примыкающих людей из других штатов и я. Весь июль-август. Сначала штаты, потом Канада.