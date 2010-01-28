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К

Кристина

На сайте с 24 мая 2008

Комментарии3
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Посты2
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Once Upon a Time in Brooklyn

друзья из Чикаго, н-кол-во постепенно примыкающих людей из других штатов и я. Весь июль-август. Сначала штаты, потом Канада.

Once Upon a Time in Brooklyn

aww! надеюсь это были добрые слезы.

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Со всеми пунктами согласна, только добавлю, что мои изобретательные несовершеннолетние друзья купили себе fake ID на Coney Island, что и позволило им ни в чем себе не отказывать, я, к сожалению, побоялась рисковать. В Калифорнии, кстати, с этим намного проще. Моей любимой едой был Frozen Yogurt и bagels (они правда самые вкусные только в Нью-Йорке, так же как и пицца). Все остальные атрибуты питания оставляют желать лучшего, за исключением, конечно, ресторанов высокого класса, на которые почти не оставалось денег.

Once Upon a Time in Brooklyn

это были слезы от того что это так все мило черт побери!)Интересно было читать. Не люблю длинные истории, но эта оказалась очень увлекательно. Правда как-будто книжку путешественника прочитал! Вообщем я плакал потому, что не имею возможности путешествовать так как хочу и туда куда хочу!)

Once Upon a Time in Brooklyn

неожиданно было обнаружить себя на одной из фото, смутно тебя помню :)